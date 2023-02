Amputan las dos piernas de un joven deportista británico

El pasado diciembre, Levi Dewey, quien fue futbolista británico aficionado, sufrió la amputación de sus dos piernas luego de contraer una enfermedad que le provocó síntomas de gripe, pero luego desembocó en una sepsis severa.

Cuando llegaron al hospital, los médicos le dijeron a la familia de Levi que el joven solo tenía un 30% de sobrevivir pues había sufrido un choque séptico y una falla multirogánica. Los profesionales de la salud diagnosticaron influenza B y neumonía neumocócica.

Luego de 31 días, se le retiró el ventilador que le apoyaba en su respiración, pero se le informó que la sepsis había causado tanto daño que sus piernas debían ser cortadas por debajo de sus rodillas.

“A pesar de esta noticia, Levi se mantiene optimista sobre su futuro. Está muy agradecido de estar vivo después de estos eventos que cambiaron su vida”, escribió la familia de Levi en su página de GoFundMe que busca recaudar fondos para que vuelva a caminar.

Hasta el 30 de enero, la familia ya recaudó casi 80 000 libras esterlinas y en una primera instancia invertirán una parte de dinero para adquirir una silla de ruedas y empezar con los tratamientos necesarios.

