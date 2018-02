Alto funcionario macrista renuncia por escándalo de cuenta en Andorra

El subsecretario general de la presidencia argentina, Valentín Díaz Gilligan, renunció el lunes a raíz de haber quedado involucrado en un escándalo por una cuenta bancaria en Andorra, no declarada al fisco, informaron fuentes del gobierno.

La carta de renuncia girada por Díaz Gilligan al presidente Mauricio Macri fue difundida por voceros gubernamentales mediante la exhibición del texto en canales de noticias por televisión.

Publicaciones periodísticas revelaron que Díaz Gilligan era propietario de una empresa en Gran Bretaña. El ahora exfuncionario ocultó en Andorra, país donde hasta 2017 regía el secreto bancario, un total de 1,2 millones de dólares.

Según un documento presentado el pasado viernes, el monto siempre estuvo en una cuenta en la Banca Privada d'Andorra (BPA) a nombre de una sociedad.

Díaz Gilligan ha señalado que el dinero no le pertenece y que es de un amigo, Francisco Casal, que le pidió el favor porque él, debido a problemas en su país, no podía figurar.

“Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”, dijo Díaz Gilligan en una entrevista telefónica.

El alto cargo macrista abrió la cuenta en 2012, cuando era asesor en el Gobierno de Ciudad de Buenos Aires y Macri jefe de gobierno. La firma se mantuvo hasta 2014, cuando Gilligan pasó a ser director general de Promoción Turística.

Luego de un pedido de informes solicitado por la Oficina Anticorrupción y una denuncia penal ante un juez federal el alto funcionario macrista se vio presionado a renunciar.

"Me dirijo a usted a fin de anunciar mi renuncia indeclinable. No quiero permanecer aferrado al cargo en medio de un debate mediático", dijo Díaz Gilligan a Macri.

El renunciante es el segundo en la jerarquía detrás del secretario general de la presidencia, Fernando De Andreis, con rango de ministro y miembro del Gabinete. (I)