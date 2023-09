Alice Betto sufrió un accidente en plena competencia de la Superliga de Triatlón

El pasado fin de semana se llevó a cabo una válida más de la Superliga de Triatlón de Toulouse, en Francia, y se registró un impactante momento protagonizado por Alice Betto.

El aparatoso accidente se dio cuando Betto circulaba junto a su compañera, la neozelandesa Nicole van der Kaay, quien chocó en su contra y la mandó a golpearse contra la valla de seguridad.

Según el portal de noticias RT, “Van der Kaay salió ilesa del incidente y aceptó las disculpas públicas de su compañera. "Lo siento mucho, fue un accidente", dijo Betto”.

Anyone watching the SLT Toulouse women’s race yesterday will have been shocked by the heavy crash between teammates Alice Betto and Nicole van der Kaay.



Betto issued an apology and it seems the teammates have made amends. ??‍♀️ pic.twitter.com/2nLlOKqv8D