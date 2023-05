Alejandro Sanz confirma lo que pasara con su gira

Tras un emotivo, pero preocupante mensaje publicado el pasado 26 de mayo, Alejandro Sanz reapareció para comentar lo que pasará con su gira.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, comentó el cantante en su cuenta Twitter el pasado viernes. Pero esto no fue lo único que preocupó a los fans, pues en ese texto también añadió que hay ocasiones en las que no quiere “ni estar” en el escenario.

Sanz aseguró que está trabajando en esta situación. Pero también comentó: “Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil.”

Luego de ello, este 29 de mayo, el cantautor español explicó la decisión que tomó con respecto a su gira mundial: “No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante”.

Alejandro Sanz también agradeció las muestras de cariño recibidas en los últimos días. Y reconoció que tuvo un “brote fuerte” (de depresión), por lo que entendió que encerrarse no es una buena idea, y preferirá compartir con sus fans en el escenario.