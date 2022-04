J Balvin aclara que sí vendrá al Ecuador

J Balvin sí vendrá al Ecuador, luego de que hiciera una aclaración en su cuenta de Instagram, tras anunciar que se postergaba su gira mundial “Jose” tour. El cantante de música urbana no especificó, en la publicación compartida este 12 de abril a través de sus redes sociales, que solo se refería a Estados Unidos.

Con una fotografía de él en el escenario acompañado, el colombiano le Balvin dedicó a sus fans unas palabras en las que explicaba que debido a la pandemia se han presentado “imprevistos” que no permitirán continuar con sus conciertos. “El Covid-19 ha causado unos desafíos de producción imprevistos que no me permitirán mantener mi promesa de darles el mejor espectáculo posible. Ustedes merecen lo mejor, así que he tomado la difícil decisión de posponer la gira", escribió.

Sin embargo, esto no implica que se cancelen las presentaciones previstas por el cantante. "Mi equipo continúa trabajando con cada uno de los detalles y les daremos las nuevas fechas dentro de unas semanas”, señaló Balvin, en su publicación de Instagram.

Minutos después, tras el revuelo entre los fanáticos latinoamericanos, quienes creían que el cantante cancelaba toda su gira mundial, Balvin subió una historia de Instagram para explicar que la postergación solo afectará a las fechas en Estados Unidos.

Esto significa que en Ecuador, siguen en marcha los conciertos en Quito, para el 16 de junio, y uno gratuito en Machala, por motivo de los 198 años de cantonización. La venta de boletos para el show en la capital sigue con normalidad.