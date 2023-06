Revelan los motivos de la depresión de Alejandro Sanz

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, fue el mensaje de Alejandro Sanz que causó preocupación de todos sus fans. El pasado 26 de mayo, el artista español reveló que transita por un periodo de depresión.

Pero esto no fue lo único que preocupó a los fans, pues en ese texto también añadió que hay ocasiones en las que no quiere “ni estar” en el escenario. Esto con respecto a la gira mundial que tiene programada.

Sanz aseguró que está trabajando en esta situación. Pero también comentó: “Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil.”

Al respecto, un informe del programa Espejo Público señala las posibles causas de su depresión. Se trataría de una estafa por parte de amigos que lo habría dejado en bancarrota. Citan a Antonio Belchi, residenciado en Miami: "Esta noticia ya se conocía desde hacía años, cuando él tuvo que vender su casa a raíz de una sentencia que todavía está en marcha".

El portal E! News aseguró que todo se debe a una supuesta deuda de USD 7.3 millones. "Él se puso como aval para poder devolver este dinero a una compañía de Florida. Para ello, tuvo que vender esta propiedad porque Alejandro se declaró en bancarrota. Esta propiedad, la vendió por 10 millones de dólares".

El periodista Nacho Gay señaló: "Hace unos años, en una inspección fiscal, Alejandro Sanz descubre que tiene un agujero muy grande de dinero en todas sus cuentas".

"Él tenía sus cuentas en manos de un administrador, de su hermano, de Rosa Lagarrigue, que era su representante y con quien acaba muy mal y los tribunales le condenan a pagarle 4.5 millones de euros. En ese momento, pone la empresa en manos de un directivo de Universal y hacen una reestructuración de todo esto".

Continuó: "Hay un agujero de 15 millones de euros en esas empresas. Hacienda le reclama una parte, una empresa de Miami le reclama 7 millones de euros"