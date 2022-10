Ai-Da fue el primer robot humanoide en hablar con legisladores británicos

La Universidad de Oxford dio a conocer la creación de Ai-Da, un robot humanoide de inteligencia artificial ultrarrealista. Científicos la bautizaron así, por el nombre de la matemática y pionera informática británica Ada Lovelace.

Según información oficial, el robot humanoide habló con legisladores británicos, por lo que se convirtió en el primer robot en hablar en la Cámara de los Lores.

Al iniciar esta exposición, el aparato tecnológico tuvo un contratiempo al quedarse aparentemente dormida por lo que su creador Aidan Meller la reinició. Al respecto, Meller explicó que al reiniciarla “a veces puede poner caras bastante interesantes”. Minutos después, le colocó gafas de sol como forma de simular aún más su hiperrealismo con la humanidad.

Una vez más la tecnología está dando buenos frutos y como muestra de ello, el robot habló con las autoridades para conversar si las industrias creativas están siendo afectadas por la inteligencia artificial y la tecnología.

Hasta el momento, Ai da ha creado y ha expuesto varias obras, como el cuadro de la difunta Reina Isabel II.

A “robot artist” called Ai-Da told British lawmakers that although it was an artificial creation, it was still capable of producing art.



