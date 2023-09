Aerosmith suspende sus conciertos por hemorragia de su vocalista

Aerosmith canceló los seis conciertos que tenía agendados para las próximas semanas, por una dolencia de salud de su vocalista principal, Steven Ttyler.

Según los reportes, Tyler habría sufrido una hemorragia en sus cuerdas vocales, lo que le impide cantar y tener una actuación sobre el escenario.

"Tengo el corazón roto al comunicar que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos treinta días. Sufrí daños en las cuerdas vocales durante el espectáculo del sábado, que provocaron una hemorragia posterior. Tendremos que posponer algunas fechas para poder volver y darles la actuación que se merecen", dijo el cantante.

Quienes cuenten con entradas para los próximos seis shows de la banda podrán mantener los cupos para ver el espectáculo. El comunicado de la banda dice que quienes no puedan asistir en las nuevas fechas del show recibirán un reembolso.

