Voces del legendario pasillo, sobreviviente del sentimiento del pueblo ecuatoriano

Omar Domínguez, pianista guayaquileño y docente de Producción Musical de la Escuela de Artes Sonoras de la Universidad de las Artes, conversó con diario El Telégrafo sobre esa vertiente musical llamada pasillo que hoy, 1 de octubre, cumple años. En la institución académica imparte la cátedra de "Historia y composición del pasillo ecuatoriano", de modo que a breves rasgos, a causa de la tiranía del tiempo, le toma el pulso al género musical que conmina a llevar el alma en los labios y rondar esquinas.







¿Qué es el pasillo y qué significa este género para el país? ¿Evoluciona, transmuta, muere?



El pasillo es una expresión artística popular que nació del ingenio de nuestros músicos criollos quienes adaptaron la sonoridad del estilo barroco y contrapuntístico que se cultivó en la época colonial, conviertiéndolo en un contrapunto criollo a tres voces.

El pasillo criollo es un género musical representativo de la costa ecuatoriana el cual se desarrolló principalmente en las provincias del Guayas y de Manabí, extendiéndose a las provincias de El Oro y Los Ríos. Los músicos y compositores de todo el Ecuador acogieron su estilo popularizando así este género musical que representa actualmente a todos los ecuatorianos.



El pasillo criollo perteneciente a la escuela artística popular tiene un tempo ceremonioso y alegre a la vez, en el cual el cantante es acompañado por el bordoneo de una guitarra y por una melodía de requinto que mantiene una ornamentación improvisada durante su ejecución.



Por otro lado también tenemos el pasillo que proviene de la escuela artística académica, el cual tiene un estilo característico de la época del romanticismo.

Su acompañamiento musical es armónico y mantiene un ritmo constante. Su tempo puede ser lento o alegre y las obras generalmente son concebidas para piano y solista. El pasillo académico es característico de la sierra ecuatoriana, desarrollándose principalmente en la provincia del Pichincha.



¿Qué significa para Ecuador el pasillo?



Es considerado patrimonio inmaterial del Ecuador. Es la carta de presentación de todo ecuatoriano en el mundo y el género musical más representativo del Ecuador.









El pasillo actualmente, ¿evoluciona, transmuta, muere?



Debemos conocer que el pasillo criollo le pertenece a la escuela artística popular, en la cual los músicos y artistas de este género manejan su propia metodología de estudio, técnica y lenguaje musical.



A través de muchas generaciones esta escuela ha mantenido vigente al pasillo criollo conservando su auténtico estilo musical hasta la actualidad, siendo los tríos de músicos criollos quienes lideran y mantienen la supremacía en este género musical. El pasillo criollo tiene una forma e identidad musical definida basada en un estilo barroco y contrapuntístico que se debe respetar. La falta de difusión de nuestra música es notoria para un determinado sector de nuestra sociedad. El pasillo es un sobreviviente legendario que pertenece al sentimiento de nuestro pueblo.



Es importante incluir en el sistema educativo la participación de los músicos criollos de la escuela artística popular para la correcta difusión del género pasillo. La incompatibilidad entre los sistemas de estudio académico y popular, ha sido uno de los factores determinantes para el desconocimiento de este género musical en las nuevas generaciones.



Hilda Murillo (cantante de larga trayectoria musical)



Para la señora Hilda Murillo (Guayaquil,15 de diciembre de 1951) el pasillo es el emblema de nuestra identidad nacional ecuatoriana. "Es para mí la pasión que llena mí corazón de alto civismo, orgullo y gratitud hacia mi querido Ecuador, porque en cada pasillo hay una historia de las diversas regiones de nuestro bello país. El pasillo es un poema hecho música, está lleno de nostalgia pero no de tristeza, es música que refleja el alma de los ecuatorianos".











Beatriz Gil (cantante soprano)



La cantante Beatriz Gil tiene conexión con el pasillo desde que tenía 4 o 5 años porque su familia es amante de la música nacional, no solo del pasillo sino también de los albazos, del yaraví, de los sanjuanitos.



"Yo crecí con esa música, pero además cantando en el coro de mi padre, que era un defensor de nuestra música y de la poesía, en esa época el coro Guayaquil y luego con la universidad de Guayaquil. Crecí cantando pasillos, amo muchísimo el pasillo y sobre todo respeto el valor artístico que tiene porque está compuesto con base en grandes poetas y por dicha razón tiene maravillosas letras, pero se sufre. Una siente sangre en las venas y creo que el pasillo derrocha esa sensibilidad. Soy una amante del pasillo y una defensora absoluta de nuestra música. Uno de mis pasillos preferidos es 'Invernal', lo canto cada vez que puedo, lo mismo 'Anhelo', otro pasillo que me fascina", manifiesta la cantante de Guayaquil.











Pepe Gorotiza (amante del pasillo y coleccionista de discos)



Al licenciado Pepe Gorotiza, coleccionista de discos del mayor ícono de la música ecuatoriana, Julio Jaramillo, la pasión por el pasillo le entró por las venas cuando era apenas un niño. Narra que en su casa la melomanía de los adultos le fue transmitida por efecto de gravedad y fue así que se convirtió en un coleccionista contumaz de discos de pasillo. El pasillo para él es una hermosa expresión sentimental compuesta por bellas poesías, magníficos arreglos musicales y una excelente interpretación en la voz de aplaudidos artistas, lo que cala en la parte espiritual de las personas en sus diversos estados de ánimo. Entre los pasillos de mi predilección están 'Juramento', cantado por Julio Jaramillo (para entonces, en la voz de Máxima Mejía) y 'No retornes', cantado por Hilda Murillo.





"Tengo varias decenas de discos de pasillos, adquiridos desde mi juventud, cuando comencé a trabajar, lo que da un total de unos doscientos de diversos artistas, como Julio Jaramillo, Máxima Mejía, Olimpo Cárdenas, Hermanas Mendoza Sangurima, Mendoza Suasti, Máxima Mejía, Dúo Ecuador, Benites Valencia, Los Brillantes, Jesús Vásquez, Tito del Salto, Kike Vega, Irma Aráuz, Liliam Suárez, Eduardo Brito", entre otros destacados intérpretes, manifiesta Pepe. (I)