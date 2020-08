Transparencia y rapidez en las postulaciones, la nueva línea directriz del Ministerio de Cultura y Patrimonio

Es consciente de que para el ser humano el arte y la cultura han sido esenciales en estos meses de confinamiento, pero también sabe que sus campos de acción se han visto seriamente afectados por la pandemia.



Los teatros, los museos, las bibliotecas, los conciertos, casi todas las áreas que el arte y la cultura atraviesa se vieron abocados a cerrar sus puertas y trasladarse al universo virtual, por eso convoca a través de esta misma vía a concursos, a conversatorios, a presentaciones de nuevos proyectos, y en esa tesitura manifiesta que le gustaría que la gente se acercara, sobre todo los artistas y el sector de la cultura, al Ministerio que lidera. Y que quienes lo han hecho en el pasado y han sentido que no han encontrado respuestas vuelvan a hacerlo y se dejen contagiar por las oportunidades que está brindando esta cartera de Estado.



Es el ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, quien habló con EL TELÉGRAFO de la reactivación económica del sector artístico y cultural a través de los proyectos "Cultura en Movimiento" y "Hackatón"; sobre el Festival Internacional Artes Vivas de Loja; sobre el programa El espejo y la venta, y sobre los premios Eugenio Espejo.



Señor ministro, ¿cómo va el programa Cultura en Movimiento, un proyecto al que han apostado para reactivar el sector artístico y cultural?



Estamos desde el Ministerio de Cultura laborando para que la mayor parte de los trabajadores del arte y la cultura puedan generar ingresos a través de los fondos concursables que tenemos a disposición, un fondo de fomento que ha sido construido ante las dificultades que se generan producto de esta pandemia.

Son fondos concursables, no son préstamos, son no reembolsables y con ellos estamos haciendo varias cosas novedosas vinculadas a la cultura. Por ley solamente pueden ser utilizados para el fomento artístico y cultural.



El proyecto Cultura en Movimiento va en esa línea y es parte de otro conjunto de líneas de fomento que hemos lanzado y que seguiremos lanzando de aquí hasta que termine el año. Tenemos un sistema de postulación novedoso, de manera que queremos incluir a todas las personas que están involucradas en el proyecto para así garantizar que estos recursos se repartan entre la mayor cantidad de trabajadores del arte y la cultura. El presupuesto del proyecto se construye a partir de la gente que está involucrada en el mismo.



¿Cómo los postulantes entran a competencia?



Hay un sistema a través del cual uno puede observar en línea todos los proyectos postulados y toda esa información disponible está en tiempo real. Si yo entro en este momento se reflejarán los cambios respecto a la mañana cuando teníamos 526 postulantes y finalmente hoy (18 de agosto) hemos cerrado con 531.



Son proyectos de todas las provincias de nuestro país y aquí uno puede ver de manera transparente todas las postulaciones, quiénes están postulando para cada proyecto, cuáles son las calificaciones de los jueces, cuáles son las consideraciones que han tenido los jueces, cuál es el perfil de cada uno, cuáles son los parámetros y cuáles han sido las medidas tomadas para emitir estas calificaciones.



Es un proceso inédito, nunca antes hubo este nivel de transparencia con respecto a las postulaciones, y vamos a seguir lanzando estas líneas de fomento, por ejemplo la próxima semana lanzaremos la "Hackatón".



¿Qué es la "Hackatón" y en qué consiste?



Es un concurso de ideas, una línea de fomento basada en la innovación y lo que busca es proponer desde diversos sectores, no solamente desde el arte y la cultura, alternativas para dar solución ante la problemática que representa el covid 19, a las actividades artísticas y culturales.



Es decir alternativas que van encaminadas a solucionar la necesidad que tiene un músico de realizar un concierto, si es que no puede realizarlo en este momento por las limitaciones del covid19; cómo ir a una obra de teatro, sabemos que los teatros y los cines ya pueden tener un aforo mínimo de 30% en cantones que están en amarillo; cómo resolver el hecho de la necesidad de abrir los museos y que sean seguros; cómo abrir una biblioteca.



Es una línea de fomento que invita a presentar proyectos que den solución a esta problemática y los proyectos seleccionados entran en un proceso en el cual se adquieren las herramientas necesarias para desarrollar esta idea, para que esta idea primaria se convierta en una iniciativa bien elaborada, en un emprendimiento y además los ganadores realicen procesos formativos y reciban premios para que puedan iniciar estos emprendimientos y ayuden a solucionar el desafío de seguir viviendo del arte y la cultura en tiempos de confinamiento social.



Este "Hackatón" es otro de los aspectos relevantes en los que estamos trabajando. Digamos que va impulsado para desarrollar ideas que apunten al desarrollo de actividades en el marco de la pandemia.



Desde el primer momento implementamos una serie de protocolos desde el Ministerio de Cultura para precisamente buscar el equilibro ante la necesidad de ser cuidadosos con la salud, evitar los contagios y al mismo tiempo reactivar el sector del arte y la cultura. Lo hicimos el Día de la Madre, el Día del Padre, para cines, para teatros, protocolos para trabajadores de tatuaje, protocolos para producciones cinematográficas, para la realización de conciertos sin público y otros espectáculos. Todos estos protocolos se irán modificando porque tenemos que abrir la mente y encontrar alternativas.



Si bien las líneas de fomento generan un ingreso para un sector de trabajadores del arte y la cultura es imposible que el Estado se haga cargo de la subvención de todos los trabajadores. Este es un empujón que les damos, pero hay que buscar las alternativas para que esto se vuelva sostenible y para eso hemos generado estas herramientas, estos fondos concursables como si fueran un capital semilla.



Cuando un proyecto es financiado, el artista, el gestor, es dueño de manera exclusiva de los derechos de ese proyecto durante un periodo de seis meses para que lo pueda sacar, lo pueda comercializar, para que saque provecho y no termine como un proyecto al cual el Ministerio dio dinero a través del IPSI (Inclusión Productiva y Salud Integral) para realizar algo y se terminó allí, y luego deba buscarse otra fuente de ingresos.



No, este es el punto de partida con el cual se va a generar más ingresos, como se está haciendo con conciertos en línea. Digamos que es la posibilidad de generar insumos para que las entidades se vuelvan autosostenibles.



Los gestores culturales siempre se han quejado de los engorrosos trámites que deben realizar para una postulación. ¿Han considerado esa cortapisa?



Una cosa que hemos hecho, la nueva manera de entender el fomento y de trabajar desde el nuevo Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación pasa por haber simplificado al máximo las postulaciones.



Esto ya en Cultura en Movimiento lo hemos vivido, fíjate la cantidad de postulaciones que se han recibido: 531 proyectos. Eso dice mucho de la facilidad con la que se puede presentar el proyecto, pero además habla de la posibilidad de que de todos los rincones de nuestro país se puedan presentar proyectos porque son en línea.



No hay que entregar documentos, ni se requiere firmar de manera presencial, todo se puede resolver en línea, y así será la postulación para El Festival de Artes en Loja. A todas estas postulaciones es muy fácil acceder, la clave, lo importante tiene que ser el proyecto, la calidad artística, técnica, no la complejidad de aplicar.



Los procesos eran tan complejos en años anteriores que muchos artistas simplemente desistían de postular porque había que tener experiencia en la presentación.



¿Y cuándo se anuncia el listado de ganadores de Cultura en Movimiento?



En la página del Ministerio de Cultura se puede ver el listado de todos los postulados y su estatus. Cuando está en revisión su postulación, dice revisión; puedes enterarte de cuál ha sido el proyecto, están los links, los participantes, los presupuestos, toda la gente que participa en el proyecto, toda la gente que es parte del proyecto y si bajas (el cursor en la página) te darás cuenta de los proyectos que están calificados y verás las calificaciones de los jueces en cada rubro.



Te muestra además el perfil de cada miembro del jurado. Y te vas a dar cuenta de que que hay proyectos que tienen muy baja calificación de un jurado y muy alta de otro, y esto es porque los miembros del jurado tienen perfiles diferentes. Un jurado tiene como perfil producción y composición musical; otro gestión y programación en artes escénicas y el último jurado, producción escénica y audiovisual.



Esto es porque el proyecto presentado es en eventos artísticos sin público. Si el proyecto presentado, por ejemplo, es una revista digital, el perfil es distinto. Uno obtiene información, pero sobre todo hay transparencia porque tú puedes saber exactamente qué es lo que ha sucedido con tu postulación, quién ha ganado, incluso puedes ver los links de un proyecto ganador y entender así qué ha sido lo que ese proyecto que ha ganado hizo para convencer al jurado de que merecía ganar.



https://juradosculturaenmovimiento.culturaypatrimonio.gob.ec/postulaciones.php



Ahora, para responder tu pregunta, ya hay proyectos a los que se les está notificando, todo esto ha sido un proceso. No ha sido como antes, por etapas. Aquí todo ha sido al mismo tiempo.



Los jurados son internacionales porque nuestro sector es muy chiquito, es casi imposible tener una persona relevante en posición de jurado que no tenga una relación con su sector, que no los conozca, que no sean amigos, y es muy difícil, lo que da pie a susceptibilidades: "es que trabajaron juntos", "es que son amigos", "es que es de Guayaquil", "es que es de Quito", "es que es de Cuenca". Entonces son jurados internacionales que califican a partir de un link donde ven la propuesta y para ellos lo único que prima es la calidad artística. Desde luego no puedo mencionar sus nombres.

¿Hay un presupuesto específico y un número determinado de ganadores?

Las dos cosas. En "Hackatón" el presupuesto es de 90 mil dólares y hay 40.000 dólares en premio. Los otros 50 mil tienen que ver con todo el proceso de formación. La "Hackatón" la hemos trabajado junto con la AEI (Alianza para el Emprendimiento y la Innovación), y con la Universidad Técnica Particular de Loja, quienes nos ayudan para que quienes pasen a la siguiente etapa adquieran estas herramientas. Todas estas son líneas de fomento, líneas que ponemos a disponiblidad para generar ingresos.



En la segunda etapa de Cultura en Movimiento, que ha sido tan exitoso, hay un extra de 500 mil dólares, es decir 1 millón de dólares fueron lanzados. Vamos a ampliar el presupuesto inicial de 1 millón de dólares y vamos a hacer un segundo lanzamiento, ahora mismo, de 500 mil dólares extra.



Este año, por ejemplo, realizaremos el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja y será un festival distinto al de las ediciones anteriores, con una dosis presencial mínima, pero que nos permitirá dinamizar el sector de las artes escénicas del país. El presupuesto que tenemos para este año es muy inferior al que hemos tenido en años anteriores cuando ha salido del presupuesto general del Estado y este año saldrá del fondo de fomento.



Será una manera distinta de realizar las contrataciones y estará destinado en su totalidad para artistas y elencos ecuatorianos. Estamos próximos a lanzar, entre mañana (hoy) y pasado (mañana), la convocatoria para el Festival de Artes Vivas de Loja, con un presupuesto de 250.000 dólares.



Será en noviembre, como siempre, del 18 al 22 de noviembre y todos los recursos que pongamos para los elencos serán destinados para los ecuatorianos.



Hablemos del programa El Espejo y la ventana, que se transmite por Facebook. ¿Cómo nace la idea de hacer esa suerte de tertulia?



Nosotros tenemos un solo capítulo pero se realizará cada quince días los jueves. Este espacio busca básicamente generar un encuentro de diálogo. Es muy difícil dialogar para los ecuatorianos.



Nos es difícil dialogar y tenemos posiciones en general radicales a cerca de todo: o te gusta o no te gusta; si eres Barcelonista, odias a Emelec, si eres de Emelec, odias a Barcelona; si eres de Liga... Lo mismo nos pasa en cultura, en política, en todos los aspectos y este es un espacio que busca dialogar, que busca encontrarse, verse al espejo y abrir esa ventana, además abre el diálogo con la gente.



Sobre todo lo que buscamos es primero informar lo que está haciendo el Ministerio, hay muchos mitos, cosas que se ven, que no están contrastadas, información errada, presunciones o desconocimiento directamente de lo que está haciendo el Ministerio, pero también nos permite encontrarnos con el sector para entender qué estamos haciendo mal porque de eso se trata el diálogo, recibir críticas, recibir propuestas.



Nos parece importante porque nos ayuda a entender cuando una decisión es correcta y saber eso nos ayuda a mejorar. Eso es lo que queremos generar con El espejo y la ventana.



Señor ministro, hubo descontento con los resultados del premio Eugenio Espejo, por ejemplo se esperaba que Lupe Rumazo se llevara el premio en la categoría literaria. ¿Cómo asimilaron esta situación?



Este es un premio que desde su primera edición, desde 1975, es otorgado por el Presidente de la República, es decir es el Presidente quien elige a quién se le entrega el reconocimiento, que es el más alto en Cultura, Literatura y Ciencias.



Es inevitable que haya gente que no esté de acuerdo porque es imposible coincidir, mucho más en temas artísticos, culturales, especialmente cuando se trata de gustos que pueden estar sujeto a subjetividades, como si me gusta más este autor o este otro, o tal pintor o tal cantante.



En las ciencias tal vez podría ser un poco más objetivo el tema, pero ni siquiera. Finalmente, es incuantificable determinar quién, con su trabajo ha generado un legado más importante o más relevante que otra persona. Es una decisión subjetiva que toma el Presidente y que siempre ha sido así. Lo importante para mí, como lo he dicho desde el comienzo, es saber que cualquiera de los 9 candidatos era merecedor, sin lugar a dudas, de este reconocimiento.



Cualquiera de ellos con sobra de merecimiento podría haber sido el ganador del premio Eugenio Espejo de este año, así como algunos de los postulados que no terminaron siendo nominados podrían haber sido con sobra de merecimiento acreedores de esta distinción, por mencionar a alguna, Fresia Saavedra.



También podría haber estado como candidato y como ganador incluso Javier Vásconez, con sobra de merecimientos, pero finalmente es un premio en el que primero hay 5 delegados que eligen por votación quiénes son los candidatos y después el Presidente decide, pero evidentemente juega la afinidad.



Elige a quien le parece más relevante. Es que cuando a uno le toca elegir hay incluso una carga emocional que juega un rol en la decisión. Nada es absolutamente objetivo, siempre hay un nivel de subjetividad.



Si uno tiene una historia, un recuerdo maravilloso con un escritor en particular y tiene la oportunidad de darle el premio, seguramente lo hará y no digo que este sea el caso, pero lo que intento decir es que este tipo de consideraciones son las que finalmente hacen que los presidentes hayan elegido a quién darle el premio.



El Presidente tenía una tarea complejísima porque si hubiera elegido a Lupe Rumazo seguramente mucha gente hubiera salido a reclamar por Juan Valdano. Y si no era Álvaro Manzano, era Camilo Luzuriaga, entonces hubiesen reclamado también.



Lo importante es que hubo mucha expectativa, eso es importante. Yo creo que eso es lo que hay que rescatar. La gente se apropió con pasión de este premio, de hecho yo no sé si la ciudadanía recuerda quiénes ganaron hace 4 u 8 años.



No se puede vivir sin arte y cultura...



Esta crisis que estamos viviendo los ecuatorianos y el mundo es inédita y desde el Ministerio estamos realizando todas las gestiones que están a nuestro alcance para lograr de alguna manera paliar esta situación.



Quienes nunca han contado con el Ministerio, nunca se les ocurrió si quiera entrar en la página web, que lo hagan, porque hay muchas cosas sucediendo; estamos trabajando en diversos niveles, en diferentes aspectos, para de alguna manera lograr contrarrestar los terribles efectos de la pandemia.