Reto Cultura abre postulaciones para presentación de emprendimientos culturales

Hace un par de semanas María José Félix conversó con diario El Telégrafo y esbozó los proyectos que tenía en mente la Secretaría de Cultura del Municipio de Guayaquil, de la cual es su titular.

"Estamos trabajando en conjunto con Épico, que también es la empresa pública de innovación y emprendimiento de la Municipalidad, y vamos a presentar una propuesta que tiene justamente que ver con incentivos para el emprendimiento cultural. Se trata de un concurso que convoca a plantearse dos desafíos: el uso de la tecnología para el trabajo cultural y el uso de la dimensión de los espacios para la práctica artística o cultural frente a este escenario pandémico", manifestó.



En ese contexto, una vez macerado y analizado el proyecto, contemplando todas las aristas que pudieran presentarse, la Secretaría de Cultura acaba de presentar la convocatoria “Reto Cultura”, dirigida a emprendedores, artistas, creativos y ciudadanos en general para que planteen sus propuestas.



Reto Cultura surgió como una oportunidad en momentos en que los efectos del covid-19 están perturbando toda la cadena de valor cultural – creación, producción, distribución y acceso; y debilitando considerablemente la condición de los artistas y los profesionales de la cultura, quienes la mayoría de las veces carecen de acceso a los mecanismos convencionales de protección social.



Los interesados en formar parte del Reto Cultura deberán registrarse individualmente o en equipo hasta el viernes 20 de noviembre a través de la página web de ÉPICO: https://epico.gob.ec/



La selección de los participantes y ganadores estará dividida en tres etapas:



Etapa 1, selección de participantes: Se preseleccionarán todas las propuestas que hayan cumplido con los requisitos establecidos en el formulario de inscripción. Luego de ello se seleccionarán las 50 propuestas de emprendimiento cultural que cumplan con el mayor puntaje de acuerdo a los criterios de selección: Innovación, creatividad, pertinencia y factibilidad.



Etapa 2, selección de finalistas: Del total de los 50 emprendimientos culturales previamente descritos se seleccionarán 30 finalistas luego de una presentación pública. Para este efecto se evaluará el cumplimiento de los siguientes criterios: Innovación, creatividad, pertinencia, factibilidad y presentación formal.



Etapa 3, selección de ganadores: Una vez seleccionados los 30 finalistas, estos desarrollarán su propuesta final. Luego de una presentación pública se seleccionarán 15 ganadores. Para este efecto se evaluará el cumplimiento de los siguientes criterios: Innovación, creatividad, pertinencia, factibilidad y presentación formal y organización.



Premios: Se otorgará el valor de US$ 3000,00 (tres mil dólares) para cada uno de los 15 emprendimientos culturales ganadores para la implementación de su proyecto.



Requisitos de participación: Los participantes deben ser mayores de 18 años. Inscribirse de manera individual o en equipos de mínimo 3 y máximo 5 integrantes. La convocatoria abierta está dirigida al público en general que quiera proponer y desarrollar su emprendimiento cultural. Se debe llenar un solo formulario por persona o por equipo (de ser el caso de participación grupal).



El equipo designará a un líder como responsable, quien garantizará la comunicación permanente entre los organizadores del reto y los participantes. Los participantes presentarán una propuesta en uno de los desafíos, pudiéndose postular a uno solo de ellos por persona o por equipo. Aceptar expresamente los términos y condiciones del concurso, así como las políticas de derecho de autor y propiedad intelectual, y código de conducta estipulados.



Participar, colaborar y compartir sus conocimientos desarrollando una solución innovadora para la problemática planteada en una de las categorías.



No podrán participar en el Reto Cultura las personas naturales o jurídicas que se encuentren en las siguientes situaciones: Vinculadas a las instituciones organizadoras del evento. Ser cónyuge, ascendiente, descendiente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en el punto anterior.



La propuesta no puede tener contenido que infrinja derechos de terceros. Más información en https://epico.gob.ec/