Apertura de una nueva galería de arte en Quito

The Collector´s Club Art Gallery es un espacio innovador creado para promover artistas de manera innovadora y accesible.

Sabemos que el mundo vive momentos difíciles debido a la pandemia y las artes se han visto muy afectadas. Miles de museos, galerías y salas de conciertos han cerrado sus puertas afectando el trabajado de millones de artistas. Hoy poco a poco estos espacios se están reactivando.



Como una esperanza a los artistas hemos creado un espacio único e inigualable el cual recibirá a una gran variedad de artistas plásticos y visuales para la realización de diferentes exhibiciones. Este espacio se llama The Collector's Club.



Un espacio innovador creado para promover artistas de manera innovadora y accesible. Nuestro apoyo a los artistas es para que tengan un espacio accesible para exhibir sus obras con un 0% de comisión en las ventas, esto es debido a que formamos parte de uno de los proyectos de la Fundación Santa Josefina.









Además de apoyar a los artistas, en The Collector's Club brindamos una mano amiga a instituciones sociales y ambientales como también al reciclaje y a la reutilización de materiales. Contamos con una iluminación renovable lo que nos hace amigables con el planeta.



Con este espacio aportaremos de manera positiva a la reactivación cultural del país dando una esperanza a muchos artistas a nivel nacional.



En nuestra exposición inaugural tenemos el gran honor de contar con las obras del destacado pintor Christian J. Bakker con su trabajo llamado Cromatismo Lírico. En esta exhibición el artista representa su forma de ver el mundo, la naturaleza y la gente desde su visión optimista y amorosa, pero sobre todo desde la felicidad que lo caracteriza.



La exhibición estará presente en nuestra galería desde el 19 de octubre al 21 de noviembre del 2020. Estamos ubicados en el centro histórico del Valle de Cumbayá y nuestros horarios de atención son de lunes a sábados de 10 a 18 horas.



Para mayor información: https://www.tcclub.art/

I: @tcclub.art

F: The Collector's Club

0998223302

Av. Francisco de Orellana E2-32 y Salinas, Cumbayá.