Tenor Plácido Domingo da positivo por covid-19

El afamado tenor español Plácido Domingo ha dado positivo por coronavirus. Ha sido el propio tenor español quien ha anunciado la noticia en sus redes sociales, este domingo 22 de marzo de 2020, en donde ha asegurado que tanto él como su familia se encuentran en aislamiento tal y como lo requiere la prescripción sanitaria.

“Creo que es mi deber moral anunciar que he dado positivo por covid-19, el coronavirus. Mi familia y yo estamos confinados hasta que sea médicamente necesario. Actualmente, todos tenemos una buena salud, pero he experimentado síntomas de fiebre y tos que me llevaron a someterme a las pruebas, y las pruebas han dado positivo”, ha confesado en su página de Facebook.

Domingo, que ayer volvía a ser noticia por su dimisión del sindicato de Artistas Musicales de Estados Unidos AGMA, añade en su comunicado de hoy un ruego a toda la población para que todo el mundo sea “extremadamente cuidadoso”.

¡TRISTE NOTICIA! ??



Plácido Domingo, famoso tenor español y intérprete del himno del Real Madrid, ha dado positivo por COVID-19. pic.twitter.com/usyc5Z8NPo — Carmen Madridista (@mariadelmadrid) March 22, 2020

“Sigan las pautas básicas lavándose las manos con frecuencia, manteniéndose al menos a seis pies de distancia de los demás, haciendo todo lo posible para evitar que el virus se propague y, sobre todo, ¡quédense en casa si pueden!”

A sus 79 años

Este temible contagio le llega a Plácido Domingo a sus 79 años y tras haber sido recientemente rechazado por los teatros españoles.

Fue en febrero, después de que él mismo pidiera perdón a aquellas mujeres de su entorno laboral que años atrás habían sido víctimas de su conducta sexual inapropiada.

Asumir su culpa no dejó otra alternativa a las instituciones de su país, que hasta entonces habían cerrado filas en torno al más grande cantante de ópera español de todos los tiempos.

"Os ruego a todos a ser extremadamente cuidadosos"



El cantante de ópera español #PlácidoDomingo dice que tiene #coronavirus2020. https://t.co/inpvWMcAJB pic.twitter.com/K0Pxe7mLDO — La Voz de América (@VOANoticias) March 22, 2020

Hoy el mensaje de su comunicación es otro muy distinto. Lejos de caer en el desánimo, el artista asegura en sus redes sociales que “juntos podemos combatir este virus y detener la actual crisis mundial, por lo que esperamos poder volver a nuestra vida diaria normal muy pronto”. Y acaba: “Sigan las pautas y regulaciones de su gobierno local para mantenerse seguros y proteger no solo a ustedes mismos sino a toda su comunidad”.

Diversas publicaciones y revistas de ópera, así como colegas de profesión, le están deseando ya una pronta recuperación. (I)