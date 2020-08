El Telégrafo gana medalla de bronce en los premios Malofiej 28

Un año más diario El Telégrafo entra en la cartografía de los mejores infografistas del mundo gracias al talento de Manuel Cabrera y Carlos Almeida, compañeros de esta casa editorial que se hicieron acreedores a la medalla de bronce en los reconocidos premios Malofiej, certamen que congrega a medios de comunicación de todo el mundo y que es catalogado como los Pulitzer de la Infografía.

Los resultados fueron revelados hoy, 3 de agosto, vía online, debido a la pandemia que azota al mundo, sin embargo este concurso ya emblemático del diseño se realiza cada año en la ciudad de Pamplona, España.

La infografía ganadora, en la categoría impresos, fue publicada el 29 de junio de 2019 con el título "Importancia del cacao ecuatoriano en el mundo", trabajo que va desgranando el proceso de cultivo del cacao hasta su exportación, su último paso en la cadena de producción.

Además, su altura, terreno, molienda, corte, conchado y trituración, por mencionar algunas de sus fases, son partes del tratamiento de la "pepa de oro" que va explicando detalle a detalle la infografía.



En esta edición, 162 medios de comunicación de 34 países diferentes han enviado sus obras. De las 1.000 entradas en la competición, 400 corresponden a categorías gráficas impresas y 600 a categorías de infografías digitales.

El jurado repartió un total de 170 medallas: 17 de oro, 65 de plata y 87 de bronce en medios impresos y digitales.

De las 170 medallas otorgadas por el jurado, 58 fueron a la categoría impresa (5 medallas de oro, 18 plata y 35 bronce) y 112 fueron a la categoría online (12 medallas de oro, 47 de plata y 52 de bronce).

Los medios premiados con medallas de oro fueron: Globoesporte, info. gráficos, National Geographic, Reuters, South China Morning Post, The New York Times, The Washington Post y Ellery Studio.

Para diario El Telégrafo esta es la medalla número 28 de los Premios Malofiej. Cada año, desde 1993, se da cita en Pamplona la mejor cosecha de infográficos y los mejores infografistas del mundo.

La Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y el Capítulo Español de la Society for News Design (SND-E) organizan bajo la denominación genérica Malofiej un taller para profesionales llamado Show, Don't Tell!, un taller de infografía multimedia llamado Interact, Don't Show!, la Cumbre Mundial y los Premios Internacionales de Infografía, que se han convertido en la referencia indiscutible de la especialidad a nivel mundial, siendo incluso considerados los 'Pulitzer' de infografía.



Diario El Telégrafo ha recibido premios también en otros concursos de esta misma especialidad, como en The best of news Design de la SND (USA), Premios ÑH, lo mejor en diseño periodístico de España, Portugal y América Latina. Esta competencia premió los trabajos realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

El Telégrafo ha sido junto con junto Folha de Sao Paulo los únicos medios latinoamericanos en conseguir medallas.



Manuel Cabrera lleva 10 años laborando en El Telégrafo y ha ganado 26 medallas individualmente de las 28 que ha recibido este Diario en los premios Malofiej.

La infografía que en esta edición se hizo acreedora a la medalla de bronce, "Importancia del cacao ecuatoriano en el mundo", fue realizada en conjunto por Manuel Cabrera, Carlos Almeida y Abel Cevallos. (I)