La Sociedad Interamericana de Prensa concede una mención de honor en la categoría infografía a diario El Telégrafo

Diario El Telégrafo una vez más se adjudica un reconocimiento por sus trabajos de infografía. Esta vez la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reconoció con una mención de honor el talento de los infografistas de esta casa: Manuel Cabrera y Carlos Almeida, quienes hace unas semanas habían recibido ya la medalla de bronce en el célebre concurso Malofiej, certamen que congrega a medios de comunicación de todo el mundo y que es catalogado como los Pulitzer de la Infografía, por su trabajo: "Importancia del cacao ecuatoriano en el mundo".



Y es justamente con esta infografía, en la que van desgranando el proceso de cultivo del cacao (altura, terreno, molienda, corte, conchado, trituración, por mencionar algunas de sus fases) que Cabrera y Almeida vuelven a ganarse el reconocimiento del jurado, esta vez por parte de la SIP.



La Sociedad Interamericana de Prensa hizo este miércoles el anuncio de los ganadores de los Premios a la Excelencia Periodística 2020 y de las menciones de honor en las 15 categorías del concurso, incluido el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa.



Diario El Telégrafo acumula hasta la fecha más de cien reconocimientos por sus trabajos de infografías y diseño de información, logro alcanzado con la llegada de Manuel Cabrera al diario, quien trazó la ruta ganadora y fue un puntal en el oficio del periodismo visual en su departamento cuando gracias a su habilidad empezó a adjudicarse en solitario premios de competencias como Malofiej (España), The Best of News Design de la SND (EE. UU.) y Premios ÑH, lo mejor del Diseño Periodístico de España, Portugal y América Latina.



Manuel Cabrera lleva 10 años laborando en diario El Telégrafo y ha ganado 26 medallas individualmente de las 28 que ha recibido este Diario en los premios Malofiej. La infografía "Importancia del cacao ecuatoriano en el mundo", fue realizada en conjunto por Manuel Cabrera, Carlos Almeida y Abel Cevallos. Diario El Telégrafo comparte una vez más esta alegría con sus lectores. (I)