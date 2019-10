El Telégrafo, premiado entre 112 medios de Hispanoamérica

Informar, contar la historia, desentrañarla a través de imágenes e íconos es una de las claves del equipo de infografía y diseño de diario EL TELÉGRAFO, que recibió cinco medallas —4 de bronce y una de plata— en la última edición de los premios ÑH19, dedicados a lo mejor del diseño periodístico de España, Portugal y América Latina.

EL TELÉGRAFO fue el único medio ecuatoriano condecorado en el certamen, a pesar de que este año participó otra propuesta del país.

En la categoría Páginas interiores/reportajes este diario recibió dos medallas de bronce. Una fue por el trabajo de “50 años de alunizaje”, de Manuel Cabrera, en la que se detalla cómo los astronautas Neil Armstrong y Edwin Aldrin pasaron a la historia luego de caminar en la luna. Este trabajo también detalla todas las misiones que se han realizado al satélite natural desde 1966, tres años antes de la aventura de Armstrong y Aldrin, comandadas por los gobiernos de Rusia y Estados Unidos.

Otro de los trabajos premiados en esta categoría fue “Guayasamín retrató la imagen de la patria hace 30 años”, de Cabrera. En este trabajo se detalla cada fragmento del mural más conocido del pintor ecuatoriano, ubicado en la Asamblea Nacional e incluso hace un estudio de su cromática, así como la forma en la que Guayasamín dividió a la Iglesia en un mismo rostro: el que llegó a conquistar y fue cómplice de explotación y tortura, así como aquella Iglesia que se encargó de denunciar atrocidades.

En la categoría de Infografía, el trabajo “El cacao ecuatoriano”, hecho de manera conjunta entre Carlos Almeida y Cabrera, recibió una medalla de plata; mientras que la infografía de 50 años del alunizaje se hizo con otra de bronce.

En la categoría de Portafolio, donde solo se reconoció el trabajo de cuatro medios, EL TELÉGRAFO recibió una medalla de bronce, al igual que el periódico El Mundo, de España. En esta categoría el oro fue para La Nación, de Argentina, y la plata para el trabajo de Alan Jürgens, de La Vanguardia, de España.

El premio lo entrega el Capítulo Español de The Society for New Design en Español (SNDE) y la SND Sudamérica. En el jurado participaron 25 profesionales de distintos países. Se recibieron 2.168 propuestas de 112 medios, de 14 países de Hispanoamérica. (I)