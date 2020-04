Fallece Henry Raad, excolumnista de EL TELÉGRAFO

Henry Raad Antón, de ascendencia libanesa, abogado, empresario y escritor, falleció este martes 7 de abril a la edad de 79 años. La noticia de su deceso la dio su familia a través de su cuenta de Twitter.

"Con profundo dolor e infinito amor, su esposa Patrizia, sus hijos Ricardo, Sandy y Bruno, su hermano Jean y Mariana, su yerno Sebastián, comunicamos que @HenryRaad ha volado al cielo al encuentro del Señor y seres queridos. Que descanse en Paz".



Raad nació en Quito en 1941 y fue en la capital donde terminó sus estudios universitarios. En la década del setenta abandona el ejercicio profesional como abogado y se sumerge en el mundo empresarial, por lo que fijó su residencia en Guayaquil.



A los 42 años reaviva sus inquietudes literarias y es entonces cuando se inicia como columnista del diario más antiguo del Ecuador, EL TELÉGRAFO.

Entonces escribe y produce dos obras teatrales “La Nueva Semilla” (1986) y “Señora Democracia” (1987). En 2002 recoge extractos de sus escritos, siempre polémicos y los publica en “Al desnudo”.



Continúa escribiendo sus artículos de opinión en medios electrónicos, “Desde mi trinchera” y en blogs personales.



Al llegar a su jubilación (2010) decide hacer su propio inventario y redactar sus memorias.



Su vida y sus obras las plasmó en El blog de Henry Raad. Entre los libros de su autoría consta "Valió la pena", donde refiere con naturalidad a los actores que interactuaron en los diversos campos en los que incursionó. Evoca, desde su memoria retrospectiva, experiencias adversas, vibrantes, conmovedoras de su trajinar por la vida.



Mientras que quienes no seguían sus escritos y no lo conocían pensaron que "Al desnudo" era un libro porno, tal y como él mismo lo contó. Mas este reflejaba el entorno histórico, sus divagaciones filosóficas y sus columnas controversiales publicadas en el diario EL TELÉGRAFO que las recopiló en esta obra.



También fue concejal de Guayaquil en la alcaldía de León Febres Cordero.



Muchos mensajes lamentando su deceso se difundieron en Twitter, como el de su hermano Jean Raad, quien publicó: "Hoy Twitter está de luto, Henry Raad no estará más, su lúcida presencia hará falta. Agudo, incisivo, crudo, sincero y atrevido. Humor fino, suspicaz pero también auténtico. El país pierde un gran hombre. Te extrañaremos".



Raad tenía en su cuenta de Twitter más de 12 mil seguidores y en su perfil se identificaba así: "JUBILADO, observador de lo que siento o creo está desajustado, a lo que es injusto, y atento a a las ocurrencias de los twitteros". (I)

Con profundo dolor e infinito amor, su esposa Patrizia, sus hijos Ricardo, Sandy y Bruno, su hermano Jean y Mariana, su yerno Sebastián, comunicamos que @HenryRaad ha volado al cielo al encuentro del Señor y seres queridos. Que descanse en Paz. — Henry Raad (@HenryRaad) April 8, 2020

Hoy falleció mi Alcalde. La pena es grande. Adiós, Henry Raad. ¡Gran conversa te espera! pic.twitter.com/pQ949EtRDg — John Dunn (@Ladrillazo) April 8, 2020

Envidiamos en estos momentos al Cielo, que lleva ahora entre sus rangos a un luchador sin par: a un gran guayaquileño.



Henry fue nuestro amigo y maestro, de nuestra total admiración y estima.



Te extrañermos, Henry. Descansa en paz. pic.twitter.com/rrTG0luHdR — Instituto Olmedo (@iolmedoorg) April 8, 2020

Que en paz descanse el Dr Henry Raad. Fue un aporte en algunos ámbitos para Guayaquil y el Ecuador , el motor que renovó El Telégrafo en los años 80 y de quien aprendimos tanto. Descansa en paz amigo. Estás en Europa también . Fuerza a su familia. pic.twitter.com/fU6mjPv3tt — Pilar Jara de Marhof (@ecuamania) April 8, 2020

Agosto de 2019, el último almuerzo q compartimos con la Peke Peña y con @HenryRaad nuestros queridos panas q se nos adelantaron



Durante casi toda su vida Henry tuvo una mala salud de hierro. Hoy finalmente descansó. Fue un AMIGO, con mayúsculas, como hay muy pocos pic.twitter.com/EBbJC3qBuc — Silvia Buendía ? (@silvitabuendia) April 8, 2020

Don Henry Raad (QEPD) fue uno de los empresarios que mas apoyó al deporte ecuatoriano.

"Ese tubo no se dobló porque es Kalitubo, calidad de Pica" (en Tv, cuando en un partido había un "palo").

"Kit, el zapato super deportivo que calza al Ecuador"

Gol Kit, Botín Kit, PronostiKit — EMELECTRICO (@EMELECTRICO) April 8, 2020