Sebastián Cordero: "Yo seguiré haciendo cine y si las cosas no cambian tendré que adaptarme"

Son tantos los proyectos en los que está involucrado el cineasta ecuatoriano Sebastián Cordero que se expresa como quien hurga constantemente en su mente para no olvidarse de ninguno. La pandemia ha sido un cortapisas para que ruede, pero no para que siga haciendo lo que más le gusta, por eso desde sus dominios escribe guiones y edita. Además ha aprovechado este parón obligado para ponerse al día, a través de plataformas como cine.ec o Choloflix, con las películas ecuatorianas de sus colegas.



"Ratas, ratones y rateros" (1999), "Crónicas" (2004); "Rabia" (2009); "Pescador" (2011) y "Sin muertos no hay carnaval" (2016) son algunas de las películas de su factura que le han valido reconocimientos internacionales.



Hace un mes fue invitado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (Academy of Motion Picture Arts and Sciences, en inglés) para formar parte de sus filas y espera con mucha ilusión la ceremonia de los premios Colibrí, certamen nacional en el que su película "Sin muertos no hay carnaval" tiene nueve nominaciones.



Sereno, atento y amable, conversa con diario El Telégrafo sobre sus actividades y sobre lo que significa para él tener la oportunidad de pertenecer a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.



¿Cómo recibió la nominación de los premios Colibrí?



Contento. Me parece fantástico que haya una nueva edición, aunque este premio debería ser anual. Lo más importante, de todos modos, es que se va a realizar. "Sin muertos no hay carnaval" tiene 9 nominaciones y es chévere sentirse bien acompañado con las otras películas.



¿Qué opina de los premios Colibrí?



Me parece importante que exista un espacio en donde los que estamos haciendo cine podamos colaborar y dar de vuelta. Para mí es importante, los procesos se logran a través de mucha constancia. Es necesario tener un tipo de ventana como unos premios que hay en todos los países. Me parece importantísimo que se vayan fortaleciendo a lo largo de los años. Tienen su valor y me entusiasman mucho. Ojalá se hicieran anualmente.



¿Ve cine ecuatoriano?



Claro. Trato de ver todo, pero no se logra siempre. Muchas veces las películas ecuatorianas quedan muy poco tiempo en cartelera en los cines. Digamos que la ventaja de esta pandemia es que nuestro cine ahora está disponible en streaming, como cine.ec y choloflix, donde hay películas ecuatorianas, lo que me ha dado la oportunidad de ponerme al día con las que no había visto.



Un cineasta con su acervo cinematográfico... ¿Las mira con ojo escrutador?



No, para nada, las veo para entretenerme.



¿Qué está haciendo actualmente?



He estado en una época muy productiva en cierto sentido porque me he dedicado a escribir bastante. Estoy trabajando en dos guiones de largometraje un poco a la par y en un proyecto que si todo va bien ojalá pueda filmarlo el próximo año porque es muy temprano para hablar de qué va, pero es un proyecto y estoy tratando de levantar fondos afuera más que aquí. La verdad todo va por buen camino, pero con la incertidumbre de que no se sabe cuándo se podrá volver a grabar normalmente.



Por otro lado, también ando con la frustración de querer volver a grabar algo pronto, por eso le estoy dando la vuelta a ideas de un proyecto pequeño que me gustaría manejar justamente dentro del esquema de la pandemia y contar alguna historia que tenga que ver con eso. Pero también me tiran otras cosas; estoy experimentando con un documental. Armé un documental experimental con material que tenía filmado de otras cosas, he estado trabajando en eso y ya voy a buscar la post de sonido. Estoy muy contento.



También estoy ayudando en un par de proyectos que están chéveres, como coproductor de "Sumergible", del director Alfredo León, y estamos viendo opciones para tratar de estrenarla antes de que finalice este año. Es una película que está muy sólida, que me gusta mucho, y estoy de coproductor de una película peruana que se llama "Esquema de tiempos futuros". Ayer justamente (1 de sep.) ganamos el premio de Proyecto en Construcción (Lima), un proyecto muy bonito de Víctor Checa.



Y así estoy, moviéndome por varios lados tratando de ver qué onda con la esperanza de que algún día se retomen de manera normal los proyectos. Varios de los colegas están en la misma situación, asumiendo que en unos meses o en un año retomaremos, pero si eso no se da yo seguiré haciendo cine de otra forma, de modo que habrá que adaptarse.



¿Qué significa para usted y cómo recibió la invitación que le hizo la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (Academy of Motion Picture Arts and Sciences, en inglés)?



Permite votar en los óscares, pero, ojo, son más de 9 mil miembros; no es que mi voto haga la diferencia, es algo más simbólico en el sentido de que en la Academia norteamericana desde hace ya varios años se plantearon una política de diversidad después de haber sido muy criticados porque todos los óscares eran siempre (para los blancos), incluso había el hashtag #OscarSoWhite que decía que los óscares eran siempre muy dirigidos a blancos y a hombres y es así en toda la historia de los óscares.



Solamente una mujer ha ganado en la categoría mejor director, lo cual está mal. Hay algo ahí de perspectiva de todo lo que tiene que cambiar y la política de la Academia de Estados Unidos ahora es invitar a gente de distintos países, incluir a más mujeres, ser mucho más diversa y desde esa lógica ha invitado a muchos más cineastas latinoamericanos, entonces este año la invitación a participar en la Academia fue dentro de una invitación a más de 800 personas, donde había una presencia fuerte de Latinoamérica, de Medio Oriente, de Asia. Si no fuera así, yo creo que el año anterior "Parásitos", película coreana, no hubiese ganado como Mejor Película en los óscares. Es la primera vez que una película extranjera gana como Mejor Película en los premios.



Creo que eso con una Academia puramente norteamericana no se daría, entonces es un poco también el hecho de que ya hay una visión más amplia, desde distintas perspectivas, pero lo que me gusta es que estando dentro, porque finalmente los premios Óscar son como los premios Colibrí, que sirven para llamar la atención al cine sobre lo que se está haciendo, puedo acceder a información como elemento educativo, porque hay archivos, elementos de conservación y eso es lo más chévere, además hay becas, hay cosas en las que de alguna forma recién estoy empezando a participar y está muy bien.