El príncipe Harry y Meghan Markle fichan por Netflix

Tras su polémica salida de la Casa Real británica, el príncipe Harry y Meghan Markle han encontrado un nuevo proyecto. La pareja ha firmado un acuerdo con Netflix para rodar documentales, largometrajes, programas con guión y producciones infantiles para el servicio de streaming.



En un comunicado recogido por The New York Times, los ex miembros de la realeza aseguraron que quieren hacer contenido "informativo pero también esperanzador". "Nuestras vidas, tanto independientes como en pareja, nos han permitido comprender el poder del espíritu humano: el coraje, la resistencia y la necesidad de conexión", reza el comunicado.



"Como nuevos padres, hacer una programación familiar inspiradora también es importante para nosotros, al igual que una narración poderosa a través de una visión veraz y con la que te puedas identificar", añade.



Por su parte, el codirector ejecutivo y director de contenido de Netflix, Ted Sarandos, dijo que la empresa está "emocionada por contar historias con ellos". "Harry y Meghan han inspirado a millones de personas en todo el mundo con su autenticidad, optimismo y liderazgo. Estamos increíblemente orgullosos de que hayan elegido Netflix como su hogar creativo", afirmó el ejecutivo.



A principios de 2020, la pareja anunció su retirada como miembros de alto rango de la familia real británica. En junio firmaron un acuerdo con la agencia Harry Walker para participar en conferencias. También tienen una fundación benéfica llamada Archewell.



Esta no será la primera incursión de Markle en el mundo del entretenimiento. Antes de casarse con el hijo de Lady Di, la estadounidense era actriz. Su papel más relevante fue el de Rachel Zane en el drama legal Suits. También apareció en otros títulos como Castle, CSI: Miami, CSI: NY, Fringe o Sin rastro. (I)