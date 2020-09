Los premios Colibrí baten sus alas sobre 13 categorías

El colibrí es un pajarito pequeño pero muy fuerte y en constante movimiento, de ahí que la Copae (Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador) eligiera esta ave para darle nombre a los premios más importantes del cine ecuatoriano: los Premios Colibrí. Esta similitud repara, como en una suerte de analogía, en el vigor del cine del país, hoy ralentizado obligadamente por los efectos de la pandemia, sin embargo los 3 millones de dólares que ha generado en los últimos cinco años, gracias a sus 700 mil espectadores (140 mil anualmente), amén de los que han preferido otras plataformas, son el testimonio de su florecimiento.



Con estos antecedentes, la Tercera Edición de los Premios Colibrí, programada inicialmente para abril, se realizará a mediados de octubre y premiará a la industria del cine en 13 categorías.



Cabe recalcar que estos premios no otorgan un premio económico puesto que el espíritu de su organización es simplemente reunir a quienes hacen cine para festejar al séptimo arte y servir de puente con un público ecuatoriano cada vez más ávido de ver producciones nacionales.



Mariana Andrade, Gabriela Calvache, Ana Cristina Barragán y Sebastián Cordero, organizadora y algunos de los cineastas nominados, conversan con diario El Telégrafo sobre la estructura de los premios y sus nominaciones.



¿Cómo serán este año los premios?



Mariana Andrade: Esta es la tercera edición, la primera fue en el 2010 y recogía las producciones de los últimos cinco años, fundamentalmente de cine. En ese tiempo fue organizado por el Consejo Nacional de Cine y el Ministerio de Cultura. Prácticamente fue un evento institucional que estuvo bien porque fue el arranque de un premio nacional necesario en nuestro cine, lo que permitía sobre todo visibilidad, promoción y difusión de lo que se había producido en los últimos años.



En el 2015, luego de cinco años, ya los premios Colibrí fueron organizados por Copae, el gremio de la Corporación de Productores de Cine del Ecuador, uno de los gremios organizados más antiguos, que reúne a los principales profesionales y productores de cine del país, y lo realiza ya como un evento independiente para que se vaya consolidando.



En el 2020, luego de cinco años, hay ya un evento fundamental y es que Copae promueve la creación de la Academia de Cine Ecuatoriano y eso es clave en el proceso de consolidación del premio porque va teniendo a los productores de cine organizando su premio nacional y luego a la Academia de Cine votando por las películas nominadas, entonces, en estos últimos cinco años ya existe la Academia de Cine, lo cual es un hecho importante.



Estos últimos cinco años se inscriben voluntariamente (el proceso es una inscripción voluntaria y gratuita de nuestros productores) 69 películas; esto sucede en el mes de febrero e inicios de marzo.



El proceso se iniciaba buscando primero la elegibilidad, es decir que las películas sean ecuatorianas, sus equipos también y se hayan exhibido en salas. Luego de eso pasan a la Academia las que reunían las condiciones de elegibilidad y es la academia de cine la que determina cuáles son las nominadas en cada categoría.



Es un premio nuestro, creado por nosotros, es independiente, es autogestionado y lo que promueve es la difusión de nuestro cine. Llegado ese momento viene la pandemia (este evento debía realizarse en el mes de abril), pero la academia mundial suspende los premios Óscar, suspende Los Platinos, los Ariel y, por supuesto, los premios Colibrí también se postergan, pero eso fue importante porque los miembros de la Academia pudieron visionar las películas nominadas tranquilamente.



Eso nos permitió ver las películas con tranquilidad, que llegaran al jurado internacional y nacional y determinar a los ganadores. En este momento tenemos ya las categorías que incluyen a las películas nominadas de las cuales ya se anunciará a los ganadores en el mes de octubre, por lo tanto se postergó la gala por la pandemia, pero el proceso continuó a puerta cerrada.



Y estoy feliz aquí de estar con mis directores preferidos. Es emocionante saber que nosotros mismos podemos ser capaces de nominar a nuestras películas, las que nos van a representar en los premios. Para eso sirve un premio, para acercarse al público y para acercarnos entre nosotros y organizativamente ser mucho más fuertes.



¿Ya hay fecha para los premios?



A mediados de octubre será la gala de premiación, no será en vivo, será pregrabada, como rodaje, porque somos expertos en hacer cine y enfrentarnos a estas circunstancias adversas para hacer un evento bonito, emotivo y que nos una, por eso nuestro eslogan es "historia que nos unen". El cine cuenta historias, no se detiene porque tiene y cuenta historias que nos unen.



Hay una categoría en la que se podrá votar, ¿ya está habilitada?



Esta semana. La película del público está en la categoría Latinoamericana, que ha sido exhibida en salas de cine. Esta categoría fue seleccionada por los exhibidores y distribuidores nacionales y son las películas Latinoamericanas que se habían exhibido en sala ecuatorianas.



Esa categoría es la que tiene el voto del público. Mejor Dirección, Mejor Fotografía, Mejor Sonido, Mejor Banda Sonora fueron nominados por la academia y pasadas por un jurado que decidió a las ganadoras, pero esos resultados son secretos y se notarizan. Solo en la categoría Latinoamericana puede votar el público. Hay dos premios más que entrega Copae a Mejor trayectoria (un reconocimiento a mejor trayectoria de los últimos 25 años de trabajo en el cine) y un premio de honor. Son dos premios de Copae, un premio del público, y el resto es Academia de Cine y jurado nacional e internacional.

Se habilitará esta semana la votación.



Cineastas Ana Cristina Barragán, Gabriela Calvache y Sebastián Cordero, ¿con qué expectativas han recibido esta nominación?



Ana Cristina Barragán: Ha sido muy bonito, yo recuerdo que la última vez que estuve en los premios Colibrí fue en la primera edición, con mi corto "Despierta", que era mi primer corto y ganó. Ahora qué lindo retornar con "Alba". Creo que cada país tiene sus premios de este estilo, están los Ariel, y es importante este premio porque el público le da importancia a las películas, ve qué películas hay, le intriga.



Es super importante para la promoción del cine y nos pusimos muy felices con Macarena, Pablo Aguirre, los actores. Ha sido chistoso porque yo no soy actriz, actué una vez y fue muy especial. Macarena está nominada, a quien ya dirigí, ha sido extraño, pero muy bonito. En general me encanta ver el trabajo de todos, somos colegas y amigos... Estoy super contenta y felicito los premios.









Gabriela Calvache: Super contenta, sobre todo el que se haga el premio Colibrí. Para los cineastas ecuatorianos es importante sentir que nuestro cine es valorado, pero no creo que así piense la opinión pública y sobre esa opinión pública hay que trabajar.



Los premios Colibrí tienen esa misión, que la gente sepa que en Ecuador hay una pequeña industria que está haciendo cine y que está siendo reconocido en muchos casos fuera de Ecuador, y muchos otros reconocidos por el público, no hace falta que sea en un festival. Que la gente sepa que ya hay movimiento, que hay personas que están haciendo esto, hay universidades y es bastante coherente que tengamos este premio.



Ojalá que cale en la opinión pública, entonces para mí esta es la gran noticia. Mi película tiene tres nominaciones, me parece hermoso que mis colegas hayan considerado que mi película tiene un valor dentro de los ámbitos que he podido aplicar porque no tuvimos muchos ecuatorianos a la cabeza, pero me siento muy contenta de que eso se dé y al mismo tiempo siento que hay muchas películas de calidad en este país.



No alcanzarían los premios ni las nominaciones para reconocer el esfuerzo porque este es un país en el que hacer cine es muy complejo. Estoy feliz.









Sebastián Cordero: Contento, en mi caso recuerdo que a los últimos premios Colibrí yo no pude asistir porque estábamos grabando "Sin muertos no hay carnaval" y recuerdo que alguno de los actores viajó a Quito para la ceremonia; estuvo Bertha Navarro. Es muy loco pensar que eso fue hace cinco años y me parece fantástico que ya haya una nueva edición de los premios.



Los procesos se logran con constancia y también teniendo un tipo de ventana como son unos premios que en todos los países hay y aquí me parece que es importante que se vayan fortaleciendo.



La gente se pone muy cínica a veces con lo que hacemos. Uno se entusiasma, uno quisiera que se hicieran más premios, pero me parece interesantísima la radiografía de los cinco años de lo que ha sido nuestro cine en esta época. Queremos que se produzca mucho más y que este esfuerzo continúe.



Debería ser algo anual, esa es la aspiración, pero es importante que se retome y se trate de seguir haciendo. "Sin muertos..." tiene 6 nominaciones y es muy chévere ver este reconocimiento, además sentirse bien acompañado con todas las otras "pelis".







¿Por qué no están los cortos como en los premios de 2010?



Mariana Andrade: Los cortos van a estar pero con un formato diferente a esta edición. En el 2022 estarán los cortometrajes y habrá un premio exclusivo para ellos que lo estamos diseñando como proyecto para el 2021.



Los premios nacionales son la muestra de que el cine no se detiene. Todos están con sus proyectos en marcha, en medio de la pandemia. El cine no se detiene, es nuestra consigna, así como las historias que nos unen. Larga vida el Colibrí, tenemos que posicionarlo, fomentarlo, fortalecerlo para que sea la fiesta de celebración de nuestro cine.



¿Cómo se encuentra el cine actualmente?



Mariana Andrade: Los cinco años te dan una radiografía del cine ecuatoriano. Yo como organizadora, como presidenta de Copae, te puedo decir que es maravilloso ver las películas, ver cómo se han hecho, ver cuánto se ha producido.



El cine ecuatoriano ha producido cerca de 3 millones de dólares en taquilla en los últimos cinco años y ha captado cerca de 700.000 espectadores. La fuente de esta información es el Instituto del Cine y el Audiovisual, sin contabilizar las pelis que circulan por otros canales.



Esto es bueno porque son más de 100 mil espectadores por año y se puede pensar que hemos perdido público, pero este es un país pequeño, que tiene en sus cines cerca de 69 películas, que divididas para 5 años da un promedio de más 13 anuales, comparado con décadas anteriores cuando se producía una película cada 5 años.



La variedad de propuestas, los directores, ver a cinco directores postulando para la mejor dirección es importante, es emocionante, pero esto viene de un proceso, esto no se da solo. Además es importante recalcar que en las películas ecuatorianas el 30% es cubierto con fondos del Estado, el otro porcentaje, el 70% sale del trabajo de Sebastián, de Gabriela, de AnaCris, de Jorge Ulloa... Hay que entender que nosotros no somos los dependientes del Estado, como nos dicen, o que el cine vive porque hay un fondo público.



Es necesario que exista un fondo público, pero ese fondo cubre el 30 o 40% máximo del costo de una película. Estos premios no tienen ánimo de lucro, no es un premio económico, es una fiesta entre nosotros, es vernos y enfrentarnos a nuestro público y ver qué va a pasar en los próximos años, porque el Colibrí será cada dos años.