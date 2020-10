Tercera edición de los premios Colibrí será transmitida el domingo 18 de octubre a las 19:00

En una rueda de prensa a través de Zoom, convocada por la Copae (Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador), el 14 de octubre se dio a conocer la fecha en que se entregarán los galardones más importantes que concede el cine ecuatoriano a sus agremiados: los premios Colibrí.



Mariana Andrade , presidenta de Copae, y Gonzalo Ponce, presidente de ACEC, convocaron a los medios de comunicación a este encuentro en el que también se dieron cita Hilda María Ramírez, representante de EGEDA, y varios de los nominados, como el productor Sebastián Cordero, Jorge Ulloa, Roberto Frisone, Juan Sebastian Jácome, Diego Araujo, entre otros.



"El proceso de los Premios Colibrí en esta pandemia nos ha obligado a ser creativos y objetivos. Los premios nacionales son fundamentalmente para la promoción de nuestro cine, para que nuestros directores sean conocidos y se conozca cuántos datos hemos logrado en taquilla, coproducciones, festivales”, mencionó Mariana Andrade, presidenta de Copae.

En la convocatoria se habló de los procesos de selección de los nominados, las categorías, el sistema de votos, tanto en nominaciones como en categorías, así como también la fecha de transmisión (18 de octubre) y las plataformas a través de las cuales el público podrá acceder a la gala de premiación.



“La importancia de este premio va en el sentido de que sirve como una vitrina y celebración entre los colegas, quienes hacemos cine” mencionó Diego Araujo, nominado a mejor director con la película “Agujero Negro”.



La Tercera Edición de los Premios Colibrí, programada inicialmente para abril, premiará a la industria del cine en 13 categorías.



Además entregará un reconocimiento de honor a: Toty Rodríguez, (Premio de Honor); a Jimmy Pazmiño (Premio a la Trayectoria); y a Enrique Chediak (Premio a la Trayectoria Internacional).



Los Premios Colibrí serán transmitidos este domingo 18 de octubre en las páginas de Premios Colibrí y en la plataforma de cine ecuatoriano Choloflix, que, además, cuenta con el 90% de las películas nominadas en su catálogo para disposición del público

en general.







Alberto Muenala, productor de la película Killa, celebra que el cine ecuatoriano, a través de la Copae, considerara la categoría Mejor Película en Lengua Originaria, categoría en la que él está nominado. Además Isabela Parra, productora de cine, se manifestó complacida con la entrega de los premios, sin embargo conminó a la prensa para que apoye el cine ecuatoriano: la prensa tiene un compromiso con el cine de Ecuador.



"El hecho de que Killa haya sino nominada y reconocida en otros espacios es importante. Felicito a los organizadores y esperemos que se haga con más permanencia", manifestó.



El Ecuador tiene parcelas de producción pequeñas y los premios Colibrí se juntan al ecosistema cinematográfico. Estos premios se entregan cada cinco años, sin embargo desde la próxima edición se entregarán cada dos años.



Estos cinco años te dan una radiografía del cine ecuatoriano. Como presidenta de Copae puedo decir que es maravilloso ver las películas, ver cómo se han hecho, ver cuánto se ha producido, manifestó Mariana Andrade en una conversación que tuvo con El Telégrafo hace dos meses.



"El cine ecuatoriano ha producido cerca de 3 millones de dólares en taquilla en los últimos cinco años y ha captado cerca de 700.000 espectadores. La fuente de esta información es el Instituto del Cine y el Audiovisual, sin contabilizar las pelis que circulan por otros canales. Esto es bueno porque son más de 100 mil espectadores por año y se puede pensar que hemos perdido público, pero este es un país pequeño, que tiene en sus cines cerca de 69 películas, que divididas para 5 años da un promedio de más 13 anuales, comparado con décadas anteriores cuando se producía una película cada 5

Premios Colibrí: http://premioscolibri.ec/

Choloflix: https://choloflix.com/



Redes sociales:



@PremiosColibri

@premioscolibri



A continuación, la lista de categorías y nominados de la tercera edición de los Premios Colibrí.





Premios del jurado

1. Mejor Película Ecuatoriana

• Agujero Negro

• Alba

• Cenizas

• La Mala Noche

• Sin Muertos No Hay Carnaval



































2. Mejor Documental



• Estación Polar

• Mi Tía Toty

• Sacachún

• Torero

• Tayos



3. Mejor Actriz



• Agujero Negro - Daniela Roepke

• Alba - Macarena Arias

• Azules Turquesas - Mónica Mancero

• Cenizas - Samanta Caicedo

• Sed - Ana Cristina Barragán



4. Mejor Actor



• Agujero Negro – Víctor Aráuz

• Alba - Pablo Aguirre

• Cenizas - Diego Naranjo

• Sin Muertos No Hay Carnaval - Daniel Adum

• Translúcido - Roberto Manrique



5. Mejor Dirección



• Agujero Negro –Diego Araujo

• Alba – Ana Cristina Barragán

• Dedicada a mi Ex – Jorge Ulloa

• La Mala Noche – Gabriela Calvache

• Sin Muertos No Hay Carnaval - Sebastián Cordero



6. Mejor Guión



• Agujero Negro – Diego Araujo, Hanne-Lovise Skartveit

• Alba – Ana Cristina Barragán

• Cenizas – Juan Sebastián Jácome

• Sin Muertos No Hay Carnaval – Andrés Crespo, Sebastián Cordero

• Un Secreto en la Caja – Javier Izquierdo, Jorge Izquierdo



7. Mejor Dirección de Fotografía



• Agujero Negro – Simón Brauer

• Alba - Simón Brauer

• Cenizas - Simón Brauer

• Chuquiragua – Felipe Cordero

• From Core to Sun – Simón Brauer



• 8. Mejor Montaje



• 52 Segundos - Carla Valencia, Javier Andrade

• Dedicada a mi ex – Jorge Ulloa

• Mi Tía Toty – Carla Valencia

• Sin Muertos No Hay Carnaval – Sebastián Cordero

• Un Secreto en la Caja – Javier Izquierdo, Carmen Colino, Juan Rhon



9. Mejor Diseño de Producción



• Agujero Negro – Roberto Frisone

• Cenizas – Emilia Dávila

• La Mala Noche – Roberto Frisone

• Un Secreto en la Caja – François Lasso



10. Mejor Música Original



• Cenizas – Xavier Muller

• Chuquiragua – Iván Mora

• Mi Tía Toty – Iván Mora

• Sin Muertos No Hay Carnaval – Toño Cepeda

• Torero – Iván Mora



11. Mejor Diseño Sonoro



• Cenizas – Estebanoise Brauer

• Dedicada a mi Ex – Victor Herrera

• Sed – Estebanoise Brauer, Juan José Luzuriaga

• From Core to Sun – David Pérez

• Torero – Estebanoise Brauer



12. Mejor Película en Lengua Originaria



• Killa







13. Mejor Película de Animación



• El Capulí



14. Mejor Producción de Televisión



• Diez Historias en Abril

• Bajo Un Mismo Sol

• Con Luz Propia

• Historias de Reconstrucción

• Isaac y Newton: Expertos en Ciencias



15. Mejor Producción para Plataforma WEB



• Afuera Vives

• Aula 69

• Enchufe TV

• Huele Que Alimenta



Premios Copae

16. Premio de Honor

17. Premio a la Trayectoria

18. Premio a la Trayectoria Internacional



Premio de los exhibidores

19. Mejor Campaña de Distribución y Promoción



Premio del público



20. Mejor Película Latinoamericana