Pamela Cortés: "Yo hace rato quería compartir escenario con Mirella Cesa"

¿Pamela o Pamelita?, le consulta diario El Telégrafo a Pamela Cortés antes de empezar la entrevista y ella responde con la misma calidez que derrochaba desde que era una niña: "Como tú quieras".



Acaba de presentar "Una vez más", canción que compuso con su colega Mirella Cesa cuando una tarde, sorbo a sorbo, mataban una taza de café.



Dos plumas y dos hojas, solicitadas a uno de los trabajadores de la cafetería donde se encontraban, fueron las herramientas que hicieron posible la canción, pero también, y sobre todo, la felicidad que les procuró el reencontrarse tras la crueldad de una pandemia que ocasionó serios estragos en la ciudad donde balbucearon sus primeras palabras: Guayaquil.



La admiración que Pamela siente por Mirella cimentó un amistad que ahora se ve fortalecida: "es un vínculo más natural, más espontáneo, más honesto", dice.



Y en esa sintonía, matizada por el respeto y el cariño, ambas se articulan para ofrecer varios conciertos juntas, con las medidas de bioseguridad, claro está, que estos tiempos exigen.



Mirella Cesa y usted han sacado una nueva producción musical: "Una vez más". ¿Esta grabación es la antesala de un nuevo disco? ¿De qué va la canción?



"Una vez más" es una canción, no es una producción completa, no es un disco completo. Hace mucho tiempo queríamos trabajar juntas, pero ese anhelo estaba ahí, simplemente en un cajoncito guardado, y a raíz de la pandemia nosotras empezamos a unirnos bastante, conversábamos mucho por celular y compartíamos nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras dudas.



Nos hacíamos casi que terapias entre las dos, como mucha gente, para sobrellevar estas angustias, entonces ese vínculo creció mucho más entre nosotras, un vínculo más natural, más honesto, y dijimos: "hagamos algo ya".



Hemos esperado mucho para hacer algo juntas, "ahora sí hagámoslo, creemos que este es el momento", y hace poco nos juntamos a tomar un café y a conversar sobre la vida. A raíz de este café dijimos ¿qué tal si escribimos la canción que queremos cantar juntas?, ¿qué tal si la empezamos a escribir ahorita, en este instante, de una vez? Y las dos somos como de la escuela antigua, de papel y pluma, y no tanto de aparatos, entonces en ese instante pedí prestado en la cafetería hojitas y dos plumas.



En ese rato las dos, tomándonos un cafecito, empezamos a desarrollar "Una vez más", una canción a la que le tenemos mucha fe. "Una vez más" es una canción que habla de esa oportunidad de abrazarse, esa oportunidad de tenerse una vez más, de poder disfrutar, a raíz de todos los problemas, de todas las angustias que se han tenido que vivir, sobre todo en este año tan complejo.



La canción además es nuestra excusa para podernos unir en un proyecto más grande. Entonces hay varios conciertos navideños que se van a dar, presentaciones en streaming, por redes, otras con un aforo limitado de público, con muchísimo cuidado como se hizo hace poco en el Mall del Sol, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad.



La idea es que el próximo año esta canción, que va a estar pronto en las plataformas digitales y que tendrá su video musical, se dé a conocer en otros lugares, en otros países y la gente nos logre escuchar para así juntas hacer conciertos durante el próximo año. Es decir, armar una sola fortaleza, una sola familia, y juntas hacer nuestro repertorio: las canciones de ella, las canciones mías y juntarnos en esta y en otras canciones. La verdad fue muy rico compartir el fin de semana con Mirella (actuaron juntas en el Mall del Sol).







¿Pero no es una canción necesariamente navideña? ¿Aprovechan un poco la coyuntura navideña?

No. La canción salió en esta época y no la planificamos como en otros tiempos. Pensamos que la vida es ahora y "hoy la lanzamos". Simplemente coincidió con la época navideña.



¿Todavía no está pautado ningún concierto o ya hay fecha?



Se están definiendo las fechas porque no es fácil coordinar la parte de la seguridad de los asistentes y de nosotros, de todo el equipo; entonces se está coordinando.

Es difícil ofrecer conciertos de esta forma; no toda la gente entiende que los artistas tenemos que seguir haciendo música, tenemos que encontrar la forma; hay que tener más apertura manteniendo la seguridad, por supuesto.



Entonces algunas presentaciones ya están cerradas, pero las fechas se están terminando de definir.



¿Qué diferencia habrá entre esta Navidad y la anterior? ¿Falta alguien en su círculo, en su familia, a raíz de esta pandemia?

La diferencia es abismal. Yo puedo decir que, gracias a Dios, todos los miembros de mi familia viven aquí, gracias a Dios no hemos perdido un miembro de nuestra familia por esta enfermedad, pero este ha sido un año muy duro para el país entero, para nuestros amigos; hemos perdido amigos, gente muy querida.



Esta Navidad va a ser diferente. No vamos a estar todos juntos porque ya no estamos compartiendo tanto con mis hermanos y los amigos con los que todas las navidades nos reunimos; esta vez no porque hay que mantenerse en grupos pequeños y no hay que exponerse, hay que seguirse cuidando.



En agosto tuvimos un episodio muy difícil, mi papá estuvo muy delicado de salud, lo operaron del corazón, gracias a Dios salió bien, pero aun así tiene su enfermedad cardíaca y hay que cuidarlo mucho, entonces, a pesar de todas estas angustias esta Navidad va a ser diferente, va a ser nostálgica.



Pero hay cosas que agradecer, como tener aún a mi papá, que esté de alguna forma con salud y que lo podamos disfrutar. Un hermano lo disfrutaría el 23, otro el 24 y otro el 25, pero tener esa bendición, cada pasito, cada cosita pequeña hay que agradecerla. Y no va a ser una Navidad fácil, va a ser compleja.







¿Hay proyectos paralelos a la presentación con Mirella Cesa?



Claro, tengo otra canción que voy a lanzar, obviamente ya no sale este año porque ahorita está toda nuestra fe, todas nuestras energías, en "Una vez más", y se vienen algunas presentaciones en diciembre, enero y febrero.

Pero hay una nueva canción que estaría sacando, si no me equivoco, a fines de enero, una canción muy mía, una balada.



¿Cómo nace su amistad con Mirella Cesa, a partir de los escenarios o se conocían de antes? ¿Cómo se fortalece esa amistad?



Yo creo que a raíz del respeto y la admiración muchas cosas también se pueden desarrollar. Yo he admirado a Mirella desde que ella inició su carrera, siempre he respetado su trabajo, me parece que es admirable; ella siempre ha hecho de una forma muy profesional todo, entonces mi admiración y mi respeto siempre han sido grandes.



Yo hace rato quería compartir con Mirella, pero no se daban las cosas y tampoco hay que forzarlas, entonces estoy muy contenta de que ahora sí se haya dado la oportunidad. No hemos sido amigas, nos hemos conocido en el escenario. Recuerdo que la primera vez que nos saludamos, Mirella dijo que admiraba lo que había hecho, me trató con mucho cariño; muy amorosa ella, muy dulce, y, por supuesto, yo también le dije todo lo que pensaba de su música, de su estilo y de cómo ella ha marcado su carrera de una forma diferente.



Pasando a otro tema, ¿habrá "Música desde caleta" nuevamente? ¿Qué tal fue esa experiencia?



Al principio éramos unos pocos y después se formó un grupo enorme. Fue muy bonito compartir con estos chicos, la mayoría artistas ecuatorianos; fue un proyecto lindo, desinteresado, donde nadie ganaba ni un centavo; lo hacíamos como una forma de compartir, de expresarnos y distraernos un poco de toda esta angustia que estábamos viviendo, de acompañarnos.



Algunos estamos conversando para ver si se hace una segunda parte de "Música desde caleta".



¿Fue difícil grabar y coordinar los tiempos de cada artista?



Claro, era complicado, canté con Sergio Sacoto y con Mirella también. La Toquilla, Karla Canora, Mirella y yo hicimos una canción juntas. También con Jean Piero, con Toño Navarrete... Y fue complicado porque algunos estábamos viviendo la pandemia de diferentes formas; algunos de repente estaban enfermos, otros estaban grabando y sufrían alguna desgracia familiar.



Hubo días en que entré en una profunda depresión y dije "lo siento, no voy a grabar nada"; necesitaba conectarme con algo y lloraba todo el día; creo que todos tuvimos diferentes tiempos y a la vez no estábamos todos en nuestras propias casas. Por ejemplo, yo no estaba en mi casa.



A mí la pandemia me agarró fuera, nos habíamos ido de vacaciones aquí en el Ecuador, pero no estábamos en casa. No tenía los equipos para grabar, no tenía absolutamente nada, no tenía micrófono, entonces pedía prestado el celular a mi esposo y el de mi mamá y, entonces, en uno grababa la voz, en otro escuchaba las pistas.



Había llevado el trípode por suerte y por ahí lo ponía, entonces ya tenía la grabación al mismo tiempo porque era todo de una, no había estudio, ni posproducción, era como saliera.



Todos trabajamos con los recursos que teníamos, pero logramos zafar de alguna manera y entregar un trabajo mucho más del corazón.



¿Y cuál fue la experiencia más bonita de "Música desde caleta", con cuál se queda?



No te diría con qué canción, pero la experiencia bonita que me queda de "Música desde caleta" es que por primera vez en muchísimos años, y te digo desde que era Paquita, desde hace muchos años, vi unión, no ese recelo que existía, esa competencia, y yo decía pero ¿por qué?, mientras más artistas existan, más opciones hay para el público, más nos movemos, más gente va a representar a nuestro país. Yo era muy inocente, no sé, pero siempre he pensado así.



Entonces en "Música desde caleta" de alguna forma yo sentí que varios músicos nos unimos desinteresadamente para trabajar y en el chat de artistas decíamos: quién con quién; la idea era que todos subieran los videos, todos aportaban y había un promotor por ahí que era el que anotaba en la agenda. Un equipo de Ecuador que se sintió y eso me encantó.



Y ahora que trae al presente ese tiempo en que fue Paquita, pregunta seria: ¿Todavía admira a Xuxa?



Por supuesto, es una mujer que hizo una carrera grande, exitosa y que tantos niños la amaron.

A mí me dejó solamente lindos recuerdos y una bonita experiencia. Siempre me trató muy bien, en cualquier lugar, en cualquier momento. Tengo hermosos recuerdos y esa admiración siempre va a estar ahí.



¿Qué les puede decir a nuestros lectores?



Invitarlos a que pronto busquen en las plataformas "Una vez más", la canción que hicimos con Mirella. Invitarlos a que nos sigan en las redes a las dos.



Yo creo que esta época para nadie está siendo fácil, pero no tenemos que perder la fe, la fe en lo que sea que crean, esa fortaleza de pensar que en algún momento todo esto puede pasar, que todo esto va a quedar atrás, que de alguna forma podemos aprender a acomodarnos, a acoplarnos a este nuevo estilo de vida.



Y hay que vivir la vida ahora, con responsabilidad, llenos de amor, pensando también y cuidando al resto, pero hay que disfrutar de alguna manera la vida, y esto va a pasar, esto también va a pasar, como todas las cosas que hemos logrado superar en la vida, poco a poco, con amor, con fe, con paciencia, un día a la vez.