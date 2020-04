Paco Godoy: “La música, bálsamo en momentos difíciles”

El músico y compositor Paco Godoy cuenta a EL TELÉGRAFO cómo ha sido su rutina desde que empezó el aislamiento. Componer canciones e interpretarlas por pedido de su público a través de Facebook Live son las actividades que predominan en su jornada diaria.

Desde que empezó el aislamiento por el covid-19, ¿cómo ha cambiado su rutina diaria como artista para estar en casa y al mismo tiempo compaginar con sus gustos musicales?

Esta crisis ha cambiado la vida, la rutina y el panorama del mundo entero en todas las actividades, nada es normal. Lo he tomado como un aprendizaje. En ese sentido, el mundo y los seres humanos han tenido que pasar por esas situaciones, que son momentos de aprendizaje. Anhelo que las cosas lindas que han visto en estos días se mantengan.

Como músico, en mi caso, no he dejado de brindar conciertos, ya que los he transmitido a través de Facebook Live a mis seguidores, quienes me escriben y piden canciones, ya sean temas nacionales o internacionales. Por ello, la música, en estos momentos, es un bálsamo. Por un momento se alegran y se olvidan del dolor y de las penas que trae toda esta situación de crisis sanitaria.

¿Por qué la música es esencial en estos tiempos de crisis para las personas?

Estudios científicos evidencian que la música sirve como terapia y ayuda a curar enfermedades, hasta ese nivel llega el divino arte de la música.

Por ejemplo, el último fin de semana hice otra transmisión en vivo y un señor desde Riobamba me pidió que tocara la canción “Riobambeñita” para su madre, que es de la tercera edad y no vidente.

Al finalizar la transmisión, el señor me escribió para agradecerme, ya que su madre se había alegrado y hasta bailó. Este es el poder de la música en estos momentos angustiosos, que hasta pueden armar una fiesta pequeña en casa.

Usted también es compositor musical. ¿Cómo aprovecha el tiempo en estos días de aislamiento?

Este encierro obligado nos permite encontrarnos con nosotros mismos, y es de vital importancia. El ser humano tiene tres momentos en la vida: el nacimiento, saber para qué nació y la muerte. Por ello, invito a las personas a que hagan esta reflexión, porque vivir es sinónimo de servir y cada quien lo hace desde su trinchera, en mi caso es a través de la música.

Este tiempo me ha facilitado para componer canciones. Actualmente me encuentro componiendo una sinfonía, que le quiero dedicar a mi patria, a mi tierra, a mis ancestros. Esta se llama “Ingapirca” en homenaje a este patrimonio de los ecuatorianos.

¿De qué se trata esta nueva sinfonía?

Soy compositor de oficio. En mi haber he interpretado y compuesto centenares de obras, pero en diferentes estilos y formatos (música ecuatoriana, clásica, infantil, religiosa, etc.).

De todos modos, era el momento de que yo exprese con una obra al nivel de los grandes compositores de la música clásica, y qué mejor que hacerlo con una sinfonía. Esta obra está dedicada a Ingapirca, porque considero que uno, para dar frutos, tiene que recurrir a las raíces.

Como músico ecuatoriano quiero que mi música suene a Ecuador, a la América indígena, y eso sería mi discurso musical ante el mundo. Esta obra va a durar alrededor de 40 minutos y tendrá cuatro movimientos, cada uno de 10 minutos. Me emociono con llamarle así y sueño con que el estreno sea allí mismo, en las propias ruinas de Ingapirca, en la provincia de Cañar.

Sobre Paco Godoy

Nació en Riobamba, en 1971. Pertenece a la quinta generación de una familia de músicos y compositores oriundos de la provincia de Chimborazo.

Realizó sus estudios en el Conservatorio Nacional de Quito, la Orquesta Sinfónica Nacional y en el Instituto Jaime Mola. Su primer recital de piano lo realizó a los 15 años de edad. En su calidad de músico, arreglista, compositor y director ha grabado un centenar de discos, especialmente de música nacional.

Ha compuesto más de 200 canciones entre las que se encuentran los pasillos: “Ensueño”, “Cuando te recuerdo”, “Renunciamiento”, “Evocando tu nombre”, “Mi gran amor”, “Cuando en la vida”, “Éxtasis de amor”, “Mil violines en el firmamento”. También son famosos sus boleros como “Novia de mi alma”, entre otros. (I)