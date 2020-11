La Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador presenta "Queen Sinfónico virtual"

La música es pasión y sensibilidad. Así nos revela Nicolás, de 17 años, violinista que forma parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador desde el 2018. Confiesa que la música es un bálsamo en su vida y por eso se dedicará por completo a esta profesión.



“Tomamos la música como instrumento de cambio, como instrumento de implementación. La música cambia tu vida en todas las formas posibles, es en verdad muy especial y llevo la música por mis venas”, indicó.



Con orgullo dice representar a la Orquesta Sinfónica Juvenil, una propuesta que nació hace 25 años en el Ecuador, que se sostiene por ahora con fondos privados.



Su director, maestro Patricio Aizaga, comparte las grandes satisfacciones que la música ha hecho con cientos de niños y jóvenes. “Un niño o joven que se encuentre en situación de desventaja social, sea pobreza, abandono, violencia, puede encontrar en la música su mayor tesoro".



Cuenta que, de sus filas, han salido grandes artistas que ahora representan al Ecuador desde otras esferas. “Hemos formado un porcentaje muy alto de los profesionales que hoy en día ocupan importantes lugares en las principales orquestas sinfónicas del país y también, son profesores que dan clases en los conservatorios públicos y privados del Ecuador.”



En esta ocasión nos invitan al concierto Queen Sinfónico Virtual, una presentación con más de 150 artistas en escena. “Es disfrutar de algo hermoso, la calidad artística es muy relevante, realmente hemos hecho uno de los mejores montajes de Queen Sinfónico en toda Latinoamérica”.



La Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador FOSJE presenta “Queen Sinfónico virtual”, el sábado 21 de noviembre a las 20:00, a través de la plataforma de streaming TicketShow. Valor $6.



A petición de distintas ciudades del país que no pudieron estar presentes en los conciertos “Queen Sinfónico” de FOSJE, ahora se realizará el concierto V.02, en la Casa de la Música, que llega de forma virtual para disfrutarlo en familia.



El concierto cuenta con la presentación de 150 artistas en escena: los solistas Mateo Terán, Camila Terán, Manuel Sambour, Sinfónica Juvenil de Quito FOSJE, coros y el grupo de rock The Mash Cover Band, bajo la dirección del maestro Patricio Aizaga.



Con este grupo extraordinario de artistas se interpretarán alrededor de 20 obras con arreglos de los maestros Christian Mejía, Guillermo y Toño Cepeda, tales como "Bohemian Rhapsody", "We will rock you", "Under pressure", "Somebody to love", "I want to break free", "Radio Gaga", "Love of my life", mosaicos, entre otros.







La Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador FOSJE, obra social y educativa que utiliza la música orquestal, coral y vocal, como un medio de inclusión y desarrollo para niños y adolescentes de bajos recursos económicos y con discapacidades, realiza este gran concierto a beneficio de la obra educativa y social de la institución.



Desde hace 25 años la FOSJE ha formado un alto porcentaje de músicos profesionales del país, con reconocimientos nacionales e internacionales, como el título de "Artistas de la Unesco por la Paz" y Premio a la Excelencia Educativa por la Fundación FIDAL.