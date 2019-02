La música se expande en los medios digitales

Este mes inició con la noticia acerca de la salida del programa radial El Vagón Alternativo −conducido por el DJ y melómano Edwin Poveda− de la estación Radio Metro Stereo después de más de dos décadas de transmitirse en la frecuencia modulada.

Pero el show continuará “investigando, ilustrando y llevando la cultura musical alternativa a sus oídos por el medio que sea, siempre por el amor a la buena música”, ha dicho el conductor, quien tiene una colección de más de 60.000 álbumes que suele pinchar con referencias variadas, históricas y con un estilo muy particular.

Ahora El Vagón... se transmite cada noche de sábado desde la plataforma digital Listen 2 My Show e incluye interacción directa con sus escuchas además de una aplicación móvil. A los clásicos de bandas como Siouxsie and the Banshees o Morrisey se sumará la celebración del aniversario 21 del programa, en mayo próximo, con bandas invitadas y programa en vivo.

Pero este mes también fue el del estreno del medio digital Radiola, una iniciativa multimedial que inició como Play Guitar Studio Magazine, un proyecto del guitarrista Vladimir Albornoz, integrante de la banda Fraktura.

“La idea nació para tener un espacio en que se publicaran cosas sobre música que no se ven en otros sitios”, recuerda el escritor y periodista musical Fernando Escobar Páez. Albornoz es el Director general de Radiola y coincide en que estos medios se encaminan a fortalecer el periodismo especializado.

“Siento que desde lo público y privado no se ha dado la importancia que la música tiene en otros países, como con Rolling Stone Magazine en Inglaterra o Pitchfork Media Inc. en Estados Unidos”, dice el músico y periodista que es el entrevistador del segmento “La Clase”, que tuvo como primer invitado al compositor Édgar Castellanos Molina, exintegrante de Mamá Vudú y actual guitarrista de Costafría.

“Hay que hacerle un espacio a la música en los medios, es importante y tenemos la intención de inspirar a la gente a que aprenda cosas sobre este arte, lo escuche y pueda conocer distintas voces sobre el tema”, explica Albornoz a la vez que anuncia que Radiola publicará sus contenidos en segmentos editoriales, noticiosos y pedagógicos.

Castellanos Molina cuenta en “La Clase” que más allá de lo técnico es lo musical, mientras más conocimiento y estudios tenga un músico, definirá una perspectiva que a veces tendrá que ver simplemente con la vanidad o una competitividad que puede ser fea (...) pero “el gesto básico de la música es dar, vincularse con otras personas”.

Este compositor −cuyo nombre de pila es Édgar Allan y que ha incorporado ideas a sus grupos que tienen que ver con rock ochentero, bandas sonoras y hasta música latinoamericana− sostiene que estos espacios son necesarios y que de lo que se trata en lo sonoro es de “desmontar el lenguaje verbal, como hace la poesía que atraviesa los límites de la coherencia, la jerarquía de los lenguajes, en busca de nuevas estéticas”.

En cuanto a la crítica de discos, el director de Radiola cree que las reseñas incluirán investigación sobre los creadores y sus obras, de forma constructiva, no tanto subjetiva y enfocada a todos los géneros, en especial a los independientes (alternativo, punck, rock) que requieren apoyo y profundidad.

El financiamiento de este medio digital es privado, tiene detrás a varios colaboradores y producirá libros y discos además de sus reportajes, entrevistas y artículos.

En Ecuador, otros medios de comunicación especializados en narrativas y documentación de la escena independiente son Radio Cocoa, producida desde la Universidad San Francisco de Quito; La Zona del Metal Radio Show, gestionada junto a otros programas desde la plataforma RocKnight y, en los medios públicos, Cartón Rock que se publica con este Diario. (I)

Audiencias cautivas

→Más de 3’000.000 de visitas han tenido algunas de las sesiones del medio digital Radio Cocoa. Su director de producción audiovisual, Juan Pablo Viteri, ha resaltado que al no competir por audiencias, estos medios tienen una gran independencia.