El Museo del Louvre de París abrió hoy sus puertas a los turistas

La Mona Lisa “volvió” al trabajo. El Museo del Louvre de París, que aloja el retrato más famoso del mundo, reabrió este lunes tras cuatro meses de cuarentena por el coronavirus.

Las mascarillas serán obligatorias y el número de visitantes será limitado y con reservas obligatorias.

The Louvre opened today?. Must have been less than a dozen people around the venus de milo as entry numbers restricted @TelegraphTravel @ollysmithtravel @MuseeLouvre @atoutfranceukpr pic.twitter.com/tJubx5Xb3j