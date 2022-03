Ms. Marvel, la primera superheroína pakistaní del UCM

La actríz pakistaní-canadiense de 19 años, Iman Vellani, es la encargada de darle vida a Ms. Marvel, la primera superheroína musulmana del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). La serie estará disponible a inicios de junio de 2022.

Khan, de 16 años, nació en Pakistán, pero vive en Nueva Jersey. Es la menor de una familia con tintes conservadores y corresponde a la primera mujer de raíces musulmanas en interpretar una producción de superhéroes.

El personaje apareció por primera vez en los cómics en 2013. Luego de haber sido expuesta a una nubosidad denominada Niebla Terrígena ficticia en las historietas, la adolescente Kamala Khan, adquirió poderes elásticos que le permitían estirar sus extremidades a gusto y adquirir diversas formas. Es así como nace Ms. Marvel.

The future is in her hands.



Ms. Marvel, an Original series from Marvel Studios, starts streaming June 8 on @DisneyPlus. #MsMarvel pic.twitter.com/k1s7HWOtaV