Jonathan Majors será Kang El Conquistador en Ant-Man 3 de Marvel

Jonathan Majors, protagonista de la aclamada serie de HBO Territorio Lovecraft, ha fichado por Marvel para encarnar al villano de Ant-Man 3.



Deadline fue quien avanzó el fichaje de Majors por el Universo Cinematográfico Marvel, aunque sin especificar el papel que tendría dentro del filme dirigido por Peyton Reed. Horas después, The Hollywood Reporter aseguraba que el actor dará vida a Kang el Conquistador en la tercera entrega de la saga protagonizada por Paul Rudd y Evangeline Lily.



¿Quién es Kang El Conquistador?



Creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1964 para The Avengers #8, Kang El Conquistador es un enemigo habitual de los Vengadores, Los 4 Fantásticos y, más recientemente, de los Jóvenes Vengadores.



Nathaniel Richards, su nombre real, es un hombre de una inteligencia fuera de lo común con amplios conocimientos conocimientos de física e ingeniería que, además viene del futuro, del siglo XXX, y cuenta a su disposición de una avanzada tecnología.



Y es que Kang El Conquistador cuenta con la capacidad de viajar en el tiempo a su antojo, lo que le convierte en un adversario tan poderoso como difícil de matar gracias a la imponente armadura y avanzada armadura que viste en casi todo momento.



Se trata, por tanto de uno de los villanos más emblemáticos de la Casa de las Ideas que salta por primera vez a la gran pantalla y, todo indica, que lo hará no solo para una película, sino para ser uno de los grandes antagonistas de los Vengadores en la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel ahora que Thanos ya es historia. (I)