La "Maratón de las ideas" ayudará a reactivar las industrias creativas y culturales

El Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Universidad Técnica Particular de Loja y el Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación presentarán la línea de fomento "Maratón de las Ideas", en rueda de prensa, el lunes 24 de agosto de 2020, a las 14H00, a través de Facebook live: @MinisterioCulturaEcuador.



La "Maratón de las Ideas", diseñada en el "Plan Integral de Contingencia para las Artes y la Cultura", apoyará el desarrollo de propuestas de reactivación y sostenibilidad de las industrias culturales y creativas del Ecuador.



Cuenta con una asignación presupuestaria no reembolsable de $ 90 mil, proveniente del "Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación".



Además de contribuir con una inyección económica, necesaria para el sector, esta nueva línea de fomento propiciará procesos de pensamiento y reflexión, enfocados

en rearticulaciones sociales y en el desarrollo de una cultura de solidaridad y resiliencia, a través de la cadena de valor del emprendimiento y la innovación.



Las propuestas innovadoras deberán estar enfocadas en ofrecer respuestas sectoriales o multisectoriales en uno o varios de ámbitos, como: medios audiovisuales (cine, TV, publicidad y animación), medios digitales (video juegos, apps y plataformas digitales), artes escénicas (teatro, danza, circo, pantomima, narración oral, etc.), entre otros.



En este encuentro con la prensa, se detallarán las etapas y el calendario de esta convocatoria, así como ¿quiénes pueden participar? y ¿cómo postular?.



El Ministerio de Cultura y Patrimonio, entre rector de la cultura del país, fortalece lazos estratégicos con la Academia y otros sectores para desarrollar las políticas públicas propuestas. (I)