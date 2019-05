“Industrias sin fomento”

La Red Nacional de Bibliotecas, según lo que consta en la Ley Orgánica de Cultura, debe ser presidida por la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. Al haber declarado a 2019 como el Año de las bibliotecas, me parece que hay un vacío de información sobre la gestión y las propuestas institucionales al respecto.

Sobre la literatura, ámbito que yo no manejo, solamente puedo señalar las constantes ausencias -en los discursos y en varias acciones institucionales- de las escritoras mujeres, varias, no solo aquellas que con merecidísimos méritos han sido reconocidas con importantes premios. Lo que puedo decir es que no he visto hasta el momento una política integral para fomentar la industria editorial como una actividad económica. (I)