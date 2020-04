La política y escrituras de lo cotidiano marcan el ambiente del confinamiento literario

¿Cómo leer y escribir en contextos de crisis? No, este no es un texto guía para hacerlo. Pero a través de las recomendaciones de cinco escritores ecuatorianos es posible reconocer una búsqueda por temas políticos o por experiencias de metanarratividad, aunque no sea una generalidad. Mientras que en el plano de la escritura la constancia parece decantar por lo mecánico y lo cotidiano.

La política y la historia como centro:

La escritora franco-guayaquileña Alice Goy-Billaud recomienda para estos momentos repensarnos a través de la Desobediencia civil, de David Thoreau e "Idiotas que hablan otra lengua", desde el sarcasmo del recientemente fallecido escritor Rubem Fonseca.

En esta misma línea, la poeta Andrea Crepso propone leer 1919, de Jhon Dos Passos, un libro contextualizado en la Primera Guerra Mundial y la participación de Estados Unidos y sus aliados. “A través de narraciones fragmentadas nos muestra una época de guerra y la manera en la que están hechas las personas”, cuenta Crespo.



La metanarratividad:

La poeta Gabriela Vargas recomienda Sanguínea, de la quiteña Gabriela Ponce. En esta obra, Ponce relata su tránsito entre el desconsuelo de romper con una relación y su tránsito hacia otra forma de afrontar lo femenino y su cuerpo.

En ese mismo sentido, Vargas también recomienda la lectura de Un hombre enamorado del escritor noruego Karl Ove Knausgård. Esta publicación es la segunda parte de Mi lucha, una novela autobiográfica.

Su compañero, el poeta Juan José Rodinás recomienda como una de sus lecturas Taco Bajo, del escritor Santiago Vizcaíno y Eso, de la poeta danesa Inger Christensen.

El escritor Andrés Emilio León propone la lectura de Solenoide, un largo relato de recuerdos y ficciones del escritor Mircea Cărtărescu que había iniciado antes del confinamiento pero que a pesar de ser un libro “grande”, con más de 800 páginas, se deja llevar suavemente.

La creación:

Vargas dice llevar con complejidad la edición de un libro que estaba escribiendo antes de ser madre, pues ahora está en otro momento y se concentra en un nuevo libro sobre esta experiencia.

León, que suele tener jornadas rigurosas de escritura, cuenta que no sabe bien si escribir le cuesta en estos momentos.

Dice que durante este momento de mantenerse en familia y más aún teniendo un bebé de 1 año y 4 meses “es más un espacio musical, de proponer sonidos, musicalidades, he encontrado formas de seguir el liderazgo que impone el niño, que es quien decide la narrativa de esta casa”, cuenta.

En ese sentido también esta Alice, que cosecha una escritura sobre el placer y la creatividad.

“Por ahora se me hace difícil conectarme con esas historia. Ahora estoy traduciendo al francés Historia sucia de Guayaquil (Francisco Santana) y Tres, mi propio libro, que son trabajos más mecánicos”.

Además cuenta que trabaja en con su padre en la escritura de sus recuerdos de las 42 mudanzas que hizo entre África y Nueva Caledonia, historia que le sirve de excusa para mantenerse cerca de quienes ama y están lejos. (I) et