El padrino, un libro que no le gustó al director Francis Ford Coppola

“La peor decisión que tomé fue cuando no hice lo que creía que debía hacer, y luego tuve que pagar 10 años la deuda con el banco”, dijo Francis Ford Coppola en un foro organizado por el Festival de Cine La Orquídea, en el Teatro Carlos Cueva Tamariz, de Cuenca.

El director de El padrino continuaba con una idea sobre la importancia de la intuición que ya había reflexionado antes cuando le preguntaron qué opinaba acerca del cada vez más influyente papel de Netflix en el cine.

“Lo que no me gusta es que usan algoritmos para determinar qué le va a gustar ver a la gente”. Así, sostuvo que el arte no sería arte si no se corriera con riesgos.

Coppola habló durante una hora y media en un auditorio al que acudieron cientos de personas. El cineasta contó algunas historias de sus realizaciones, entre esas, que no le gustó mucho El padrino, de Mario Puzo, la primera vez que lo leyó, pero que era un libro tan extenso que funcionó como un reto para él en su faceta de guionista: adaptar las 500 páginas a una película de tres horas.

Por ejemplo, contó que la escena final de los asesinatos en el libro ocurría a lo largo de 60 páginas, pero que quería darle más ritmo y, para ello, decidió intercalarlos con el bautizo del sobrino de Michael Corleone, el personaje de Al Pacino.

Otra escena de la que se siente orgulloso es la del final de la segunda parte de la trilogía, que muestra los preparativos de la cena de cumpleaños de Vito Corleone.

“Marlon Brando no aceptó aparecer en El padrino II”, aquello suponía un problema, porque si bien Robert de Niro hizo el papel de Vito en su juventud, la escena del cumpleaños requería al Vito cincuentón de la primera parte.

La forma de resolverlo fue esa fiesta sorpresa que preparaba la familia por el cumpleaños de Vito, en el que se ve el conflicto entre Michael y Sonny (James Caan) cuando el menor de los Corleone avisa que se acaba de enlistar en el ejército.

“Marlon no aparece nunca, pero la expectativa por la llegada de Vito hace que se sienta su presencia”, dijo Coppola. (I)