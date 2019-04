Diario EL TELÉGRAFO gana medalla de bronce por su propuesta gráfica

Del 24 al 27 de marzo, un jurado conformado por expertos eligió en Pamplona, en la Universidad de Navarra, las mejores infografías publicadas en medios impresos durante 2018, en el marco de la 27° edición de los Premios Malofiej, considerados los Pulitzer de la Infografía.

EL TELÉGRAFO se adjudicó una medalla de bronce, la número 27 que ha recibido desde 2012. Comparte este premio con publicaciones como New York Times y National Geographic.

Esta vez, el trabajo del infografista y editor del área de Diseño, Manuel Cabrera Patiño, obtuvo el galardón por su propuesta gráfica en el tema de investigación “Muerte de cañarejos se investiga como homicidio culposo”, de la autoría de Silvia Murillo Cerón, editora.

El trabajo, publicado el 30 de agosto de 2018, relata el seguimiento al caso de dos adolescentes que fallecieron al caer de una aeronave comercial en febrero del año pasado en la terminal aérea José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil.

Esta es la medalla 26 que recibe Cabrera en este certamen. El infografista lleva más de 20 años contando historias noticiosas por medio de gráficos informativos.

También fue galardonado por propuestas como “El Telégrafo, 127 años al servicio del país”, trabajo que obtuvo el Premio a la Excelencia de la SND (Society for News Design) 2012, en el concurso “The Best of News Design”, en Estados Unidos.

Ese mismo año recibió dos medallas de bronce en los premios Malofiej 20.

Para Cabrera, la infografía transmite información de utilidad de una manera sencilla y clara, “acompaña y aporta al texto”.

Estudió diseño gráfico y publicitario en la Espol, pero la técnica por esta carrera las adquirió cuando empezó a ejercer el oficio, gracias a las enseñanzas que el español Jaime Serra -director de infografía e ilustración de La Vanguardia, de España- le impartió durante su estadía en Ecuador en un rotativo local.

Cabrera piensa que la “infografía es 100% periodismo, pues utiliza datos precisos para trabajar un buen producto”. (I)