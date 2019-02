Daniela Delgado explora los lenguajes del videarte y el documental

Daniela Delgado Viteri (Portoviejo, 1987) es una artista nómada que experimenta con las diversas posibilidades del videarte y el cine documental, generando un inesperado encuentro entre lenguajes audiovisuales con un contenido que parecería rayar en lo absurdo, pero que conserva una fuerte crítica social.

La artista ha transitado por diferentes ciudades de Europa y América desde que tenía 16 años, cuando dejó su ciudad natal para ir a estudiar cine en Argentina.

Francia, Alemania y Estados Unidos han sido otros de los países donde ha hecho residencias y desarrollado algunos de sus videos, unos que prescinden de un guión fijo, pero que se caracterizan por ser colaborativos. Daniela suele hacer anuncios públicos para que la gente participe en sus proyectos que no tienen ningún final cierto.

Su última parada fue en Italia, donde desde septiembre del anterior año hizo la residencia artística Beca Cittadellarte, convocada por el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, en colaboración con el Instituto Italo-Latinoamericano y la Cittadellarte Fondazione Pistoletto.

A través de un anuncio público en Alemania, Daniela convoca a personas para que inventen un idioma nuevo. Fotograma de uno de sus trabajos



La residencia duró dos meses y luego de esa experiencia ha decidido parar sus viajes y radicarse en Quito.

“Europa está hiperinstitucionalizada. Para cualquier proyecto que uno quiera proponer hay una salida. En Ecuador no pasa eso, pero como todavía es una hoja de papel en blanco, se puede trabajar con mayor libertad. Al no haber esa hiperinstitucionalización, uno puede hacer cosas que no son fáciles para nada. En Europa uno se ajusta más a esquemas dados”, cuenta Daniela.

La residencia se hizo en Biella, una ciudad italiana que era industrial y donde se producía lana. Ahora todas las fábricas están abandonadas y la Fondazione Pistoletto ha hecho un complejo cultural que lo integran desde mercados biológicos, proyectos de moda ecológica y el proyecto Unidee –Universidad de las Ideas–, donde Daniela hizo la residencia.

“La beca fue un proyecto educacional, de producción y colaboración”, cuenta la artista, quien participó en esta residencia junto a otras tres mujeres que provenían de Aservayan, India y Palestina.

En “Ejercicio de empatía”, la artista distribuye varios roles para que las personas los interpreten en su cotidianidad. Imagen: https://www.tessellategallery.com

En el corto período que duró la residencia, las participantes tuvieron talleres con diversos artistas, hicieron un workshop práctico y visitaron diferentes exposiciones en Turín, Milano y Venecia, en diálogo con sus curadores.

Uno de sus primeros videos es “Colectivo”, en el que un grupo de personas están dentro de un bus varado en medio de la nada, a la espera de un rumbo incierto.

Otro trabajo, que fue filmado en Alemania, revela el encuentro de un grupo de personas –la mayoría migrantes– convocadas mediante un anuncio público para que inventen un nuevo lenguaje. El resultado de ese experimento es una performance de la palabra y el cuerpo.

También tiene videos en los que asigna un rol –como el de representar a un dictador– a personas para que lo desarrollen en su cotidianidad.

“El germen de mi obra es la colaboración con gente. Es evidente que mis videos son hechos producidos, que han sido generados a favor de una experiencia. La parte documental es el registro de esta acción; ahí cruzó los lenguajes”, dice Daniela, quien trabaja en el Festival Encuentros del Otro Cine (EDOC). (I)

Beca

Concepto de la residencia

La residencia artística Beca Cittadellarte propone un modelo educativo para artistas basado en otras formas de generar experiencias, a partir del encuentro entre la teoría crítica, el activismo y la práctica artística.

4 artistas de Azerbaiyán, India, Palestina y Ecuador fueron seleccionadas en esta residencia.

Trayectoria

Daniela estudió cine en Argentina y ha hecho residencias en diferentes ciudades de Europa y en Detroit. Actualmente vive en Quito y trabaja en el Festival Encuentros del Otro Cine (EDOC).