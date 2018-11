Bohemian Rhapsody lidera la taquilla desde su estreno mundial

Tras ocho años de complicado desarrollo, Paramount ya puede decir alto y claro que lo ha conseguido.

La película Bohemian Rhapsody llegó a las salas de cine de medio mundo el pasado Halloween, y en tan solo unas pocas horas dejaba claro que el potencial de Queen no ha perdido fuerza en estas últimas décadas.

Según datos de BoxOffice, la cinta protagonizada por Rami Malek, en el papel de Freddie Mercury, ya ha conseguido recaudar 141 millones de dólares en todo el mundo. Solo en Estados Unidos abrió la taquilla colocándose en lo más visto de la semana con 50 millones de dólares, mientras en Reino Unido batía todos los récords disponibles para este año.

En las islas británicas, lugar de origen de la banda, Bohemian Rhapsody aterrizó un día antes que en el resto del mundo, al día de hoy ya acumula 26,5 millones de dólares.

Paramount fue poco a poco aterrizando en otros 64 países durante la semana, brillando con particular intensidad en Francia (7,7M), seguida por México (5,8M), Alemania (5,7M), Corea del Sur (5,7M), Australia (5,4M), y Países Bajos (1,6M).

En España, Queen también convenció colocándose en lo más alto de la tabla con unos reseñables 4,8 millones de dólares. De este modo, Bohemian Rhapsody ya se prepara mientras tanto para pisar suelo en otros 14 mercados, incluido Japón, durante las siguientes semanas.

No obstante, el filme se enfrentará en los próximos días a otros estrenos, como El Grinch, o Lo que no te mata no te hace más fuerte, la última entrega de la saga Millenium, y a la muy esperada Overlord, de J.J Abrams.

Bohemian Rhapsody ha recibido reseñas mixtas de parte de la crítica y positivas de la audiencia. Sin contar las observaciones de los fans que encuentran diferencias del filme con los hechos.

En el portal Rotten Tomatoes, la película posee una aprobación de 60%, basada en 233 reseñas, con una calificación de 6.0/10, mientras que la audiencia tiene una aprobación de 94%, basada en 4.287 votos, con una calificación de 4.6/5.15. (I)