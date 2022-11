James Cameron anticipa un posible fracaso en taquilla de Avatar 2

Avatar 'The Way of Water', la secuela de la exitosa película Avatar, se estrenará el 16 de diciembre de 2022 con una baja expectativa comercial de su director James Cameron. El cineasta canadiense señaló que existen temores que la producción, que llega 13 años después de la cinta original, no cumpla con las expectativas de taquilla del estudio Walt Disney.

En una entrevista para GQ, el director de películas como Terminator, Mentiras Verdaderas y Titanic, señaló que el proceso de producción de la secuela tuvo un costo de USD 250 millones, sin contar los gastos por publicidad. Cameron explicó que para que la película genere ganancias para el estudio y los productores tendrá que alcanzar una cifra cercana a los 2000 millones.

"La película es exageradamente cara, incluso podríamos hablar de que es el peor caso de negocio de la historia del cine. Tienes que ser la tercera o cuarta película más taquillera de la historia. Ese es el umbral, ese es nuestro punto de referencia", dijo Cameron.

Al momento, la franquicia tiene prevista una tercera parte y 'spin-offs' que dependerán de la acogida del público al filme, que será estrenado en plena temporada navideña.

Los temores de Cameron vienen asociados a la poca expectativa que ha mostrado el público en los tráilers de la película y que esta no representa novedades como el estreno de la primera película en 2009, que es la cinta más taquillera de la historia del cine, con una recaudación de USD 2923 millones.