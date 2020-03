"Abracemos lo que nos une; el amor no es división, es unidad"

Paulina Aguirre es una de las miles de ecuatorianas que ha marchado hacia el norte tras el “sueño americano”. Aunque las condiciones en que llegó a EE.UU. son diferentes a las que han atravesado miles de sus compatriotas, reconoce que la migración es muy dura.

Ella es hasta el momento la única cantante ecuatoriana con un Grammy Latino; ocurrió en 2009 con su álbum de música cristiana Esperando tu voz. También ha sido nominada en 2007, 2012 y 2014.

Otro de sus triunfos clamorosos fue la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar 2016 por su canción “Canoíta”, que habla precisamente de esos migrantes que intentan cruzar el río Bravo por México: …

“Su piel es de cobre curtida de sol/ Las manos partidas de tierra y olvido y sin razón / El llanto es agua / Agua son los sueños cayendo dormidos / Ahí van por el río / Mojando el dolor / Buscando un poco de amor…”.

Te mantienes muy cercana a Ecuador, ¿es muy difícil vivir tan lejos, en Los Ángeles?

Es difícil porque en primer lugar es eso, estamos lejos, venir conlleva un esfuerzo, pero estar en Ecuador nos hace soñar de nuevo porque amamos nuestra gente, la comida, la música.

Pero cuando me llamaron de Viña del Mar y me dijeron que “Canoíta” les encantaba y me preguntaron si quería representar a Ecuador o EE.UU. lo sensato era ir por EE.UU., pues la canción la escribí con el rapero puertorriqueño Vico C.

Hay estereotipos que crean xenofobia y pienso que hay gente maravillosa de todo lado, pero algo que uno aprende por vivir en EE.UU. es que es un país con muchas diversidades, mucha gente va con el sueño de ser artista, con muchas dificultades, pues es duro.

He visto el dolor de los que cruzan. Siempre digo que soy una ciudadana del mundo, aunque soy ecuatoriana y amo a mi país.



Enfrentar al público de Viña del Mar siempre es un gran reto para cualquier artista...

Cuando fui con mi esposo (Pablo Aguirre) a Viña del Mar sabíamos que teníamos una buena canción, pero yo sufría bronquitis y el miedo era que no me fuera a rendir la voz.

Pero yo estaba muy contenta, nunca lo vi como una competencia, estaba feliz solo por el hecho de haber sido considerada porque Viña del Mar tal vez es el más grande festival después de los Latin Grammy.

Si se daba el premio, pues fantástico; me hizo sufrir la salud, pues allí uno comienza a la una de la mañana recién a cantar y el frío es fuerte.

Muchas veces no se saben las cosas que un artista pasa, estaba hasta con sobrepeso y me sentía incómoda con mi figura, pero cuando iba al escenario era como que voy con todo.

Pienso que muchas de las cosas que consideramos fracasos son peldaños para conseguirlas después. Caernos no es un fracaso total, hay que aprender para ser mejores.

Eres la presidenta de Mujer de Fe, reconocida como fundación en EE.UU., ¿qué tareas realizas?

Estamos trabajando en un proyecto, yo escribo para la mujer y como una persona con errores, pero que amo a Dios, este se refleja en el pobre, el necesitado, en el emigrante, eso es para mí Dios. Que sepa la gente que la religión no me interesa, con la fundación hemos hecho muchos eventos, como enviar un contenedor cuando el terremoto de abril de 2016 con la ayuda de varias iglesias cristianas de Los Ángeles.

También se mandó ropa interior, hicimos un evento con compositores de allá. Los mexicanos dicen chones a los calzones y el evento se llamaba “Canciones sin chones”, porque la gente entraba al concierto y dejaba ropa interior porque pensábamos que parte de la dignidad de las personas es su ropa interior, ya que con ella nos sentimos protegidos.

Se compraron ocho máquinas de ultrasonido para mujeres que están embarazadas en Los Ángeles. No sabía qué hacer en un principio, pues no vengo de un contexto social de conocer cómo tratar causas; ahora estamos enfocados en cómo hacer el tema de las donaciones con la ayuda de gente especializada que da su tiempo.

Estuviste en una gala posterior a los Óscar y llamaste la atención sobre el tema migratorio, ¿qué tal esa experiencia?

Lindísima, aunque yo estaba molesta ese día, pues en Los Ángeles que nunca llueve, llovió y habían puesto una pasarela para un desfile de modas donde se cayó todo el mundo.

Entonces fue complicado, pero logramos tener una linda participación. al punto que estoy mencionada en varias revistas importantes.

Hablamos del tema migratorio, la gente allí es muy abierta a esto, California en general.

Ecuador ya no es tanto ir a buscar el “sueño americano”, sino que viene mucha gente de Venezuela, Colombia en busca de ese sueño.

Mi llamado abierto es que sabemos que hay gente buena y mala en todo lado y abracemos las cosas que nos unen más que las que nos separan. El amor no es división, es unidad.

Muchos periódicos mexicanos hablaron de ti a fines de 2019, ¿cómo fue esa visita?

Salimos en 10 medios del país, como El Heraldo, muchas entrevistas en esta primera vez que hago gira de medios en México. Pablo ha sido productor y arreglista de Armando Manzanero e hizo la canción “Nada personal”.

Con Manzanero he cantado dos duetos, yo le pedí una canción y me pidió cantarla juntos. Estamos tratando de hacer un concierto. Hemos hablado con el embajador de México para que sea aquí en Ecuador y allá. Estamos en conversaciones.



¿Crees que Ecuador es representativo en materia artística?

Ecuador es representativo en materia artística a pesar de ser un país pequeño. Hay talentos que han venido saliendo en los últimos tiempos, como Mateo Kingman, el DJ Nicolás Cruz, hay varios. Lo que creo es que hay que empujar, gente que uno piensa que está muy posicionada pero quiere salir del país, hay dificultades y por eso yo me fui. (I)