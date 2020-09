Eddie Redmayne defiende a J.K. Rowling tras los "repugnantes" insultos que recibió en redes

J.K. Rowling ha estado en el centro de la polémica en los últimos meses, después de que la autora fuese acusada de transfobia por sus comentarios sobre las nociones de género y sexo. Ahora Eddie Redmayne, protagonista de la saga Animales Fantásticos, ha salido en defensa de la escritora a la luz de los numerosos insultos que ha recibido en redes sociales, pero sin olvidar reivindicar los derechos de la comunidad transgénero.

Con motivo del próximo estreno en Netflix de El juicio de los 7 de Chicago, el nuevo filme de Aaron Sorkin, Redmayne concedió una entrevista a The Daily Mail en la que aseguró que no estaba de acuerdo con la opinión de Rowling, pero dejó claro que tampoco aprobaba los ataques de algunos internautas, una actitud que calificó de "absolutamente repugnante".

Tras las polémicas declaraciones de la autora de la saga Harry Potter, el artista fue uno de los primeros que se posicionó contra Rowling. "Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y las identidades no binarias son válidas", escribió en Twitter.



“Respect for transgender people remains a cultural imperative, and over the years I have been trying to constantly educate myself. This is an ongoing process.” - Eddie speaks with @Variety https://t.co/fcrMH02FRT — Eddie Redmayne Net (@eddieronline) June 10, 2020



Sin embargo, y a la vista del odio que ha recibido la británica en Twitter, Redmayne decidió enviarle una carta privada, mostrándole en este mensaje su apoyo y solidaridad ante el "veneno" vertido contra ella a través de las redes sociales.

Pese a este gesto, la estrella quiere dejar claro que los insultos a las personas trans en las redes sociales le parecen "igualmente repugnantes". "Se enfrentan a la discriminación diariamente. Sigue habiendo un horrible abuso hacia las personas trans en Internet y en el mundo, es devastador", lamentó.

La polémica de Rowling se remonta al 6 de junio, cuando la autora criticó un artículo en el que usaban el término "personas que menstrúan" en lugar de "mujeres". Este comentario fue considerado transfóbico, ya que algunos alegaron que también pueden menstruar los hombres trans y las personas no binarias

La creadora de Harry Potter decidió entonces publicar un extenso ensayo en su web argumentando su posición, en el que expresó su miedo a que "las niñas y mujeres por nacimiento estén menos seguras".

"Cuando abres las puertas de los baños y vestuarios a cualquier hombre que cree o siente que es una mujer -y hoy en día, como he dicho, los certificados de confirmación de género se pueden otorgar sin necesidad de cirugía u hormonas- entonces abres la puerta a todos y cada uno de los hombres que desean entrar. Esa es la simple verdad", reivindicó.