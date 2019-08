5 libros para conocer a Borges

Aunque la idea de la patria o el terruño no era lo suyo, Jorge Luis Borges es un referente mayor de la literatura latinoamericana. Y como suele ocurrir con las grandes figuras de las letras, todos saben su nombre, pero no todos han leído su obra. El autor de El Aleph no solo se distinguía como escritor, sino también como crítico, antologador y bibliotecario. Ahora que se recuerdan los 120 años de su nacimiento, aquí recomendamos algunos libros para conocer la literatura de Borges.

El Aleph

El libro en el que Borges explora uno de sus temas favoritos: el infinito. Los relatos están inspirados en crónicas, pinturas, sueños y anécdotas en los que se cuelan elementos fantásticos que desestabilizan la aparente realidad sobre la cual se desarrollan. Son cuentos breves, pero llenos de referencias, entre los que se encuentran Emma Zunz, El Zahir y el que le da título al libro: El Aleph.

El libro de arena

Aparecido en 1975, es una de sus últimas publicaciones. Incluye 13 cuentos breves, y en el último, que le da título al libro, el protagonista es el propio Borges. No se trata del único cuento en el que hace este ejercicio lúdico, y por eso hay que tener claro que, aunque es un narrador que habla en primera persona y usa su mismo nombre, no deja de ser un personaje, con el que el escritor juega a confundir al lector. Aquí se encuentra El congreso, un relato que el propio autor dijo que sería el que rescataría si tuviera que escoger uno solo.

Inquisiciones

Publicado en 1925, fue su primer libro en prosa, y desde aquí ya dejaba ver preocupaciones que serían centrales en el resto de su literatura. En estos ensayos se evidencia cómo conviven en sus letras el legado de la tradición hispánica de todos los tiempos (desde Francisco de Quevedo hasta Miguel Unamuno) y su vínculo con la cultura anglosajona (desde Sir Thomas Brown hasta James Joyce).

Otras inquisiciones

Publicado en 1952, es la segunda parte de Inquisiciones. Muchos la consideran la expresión mayor de su producción ensayística. En estos textos reflexiona sobre la obra de autores como Miguel de Cervantes, Oscar Wilde, Nathaniel Hawthorne o Franz Kafka. Pero también ensaya sobre temas como la previsión del futuro, los nombres de Dios, la leyenda del Buda, la refutación del tiempo, el suicidio y la redención, entre otros.

Ficciones

Uno de los libros de cuentos más famosos de Borges (los críticos debaten sobre si es el mejor), pero también uno de los más complicados, por eso es útil leerlo luego de conocer otros textos del autor. Publicado en 1944, está dividido en dos partes: El jardín de los senderos que se bifurcan y Artificios. Este volumen incluye relatos como El Sur, La biblioteca de Babel y Funes el memorioso, dos clásicos de la literatura argentina y universal. Contiene 16 cuentos que se mueven entre el género policiaco y fantástico, en los que resuena siempre el coqueteo de Borges con lo irreal.

Se recuerdan 120 años del nacimiento de uno de los autores más importantes de América Latina. Para acercarse a su obra siempre es recomendable ir de lo más sencillo a lo más complejo.