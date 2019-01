TodosSomosMartha y los jueces vía Twitter

Con los hashtag #Martha o #TodosSomosMartha, la tendencia de apoyo a una chica que fue violada en Quito se hizo notoria en Twitter a nivel nacional desde el 17 de enero de 2019.

Centenares de mensajes de apoyo para la víctima se escribieron en la red social, pero hubo también aquellas publicaciones en las que se culpaba a la joven por dar pie a la violación.

"Esta muy bien que salgan a farrear, a beber un poco, a sacar el estrés. Pero también tienen la responsabilidad de cuidarse, de saber elegir con qué clase de personas se relacionan".

"Cuando uno sale a una discoteca se debe andar acompañada. Viéndola sola, pobrecita, fue presa fácil para los que hicieron el daño", son algunos de los comentarios que circulan en las redes sociales a raíz de la violación a Martha en un restaurante de Quito, el 13 de enero de 2019.

Los comentarios en las redes sociales van desde la ropa que usó, el porqué que quedó sola en el bar, la bebida que ingirió y otros detalles que no tienen relación con el delito de violación.

No es NO. Y si llevabas falda e ibas arreglada, también es NO. Y si intentas seguir con tu vida pese al miedo, también es NO. Y si alguien intenta hacerte a ti culpable, la respuesta es NO. Basta de culpar a la Víctima, basta de hechos tan atroces #TodosSomosMartha pic.twitter.com/gah9r1FyFb