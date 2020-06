Animalistas tomarán acciones legales en #JusticiaParaValiente

La historia de la perrita ‘Valiente’ aún conmueve por la crudeza de su caso. La persona que la agredió brutalmente con un machete y le provocó serios daños en su rostro aún no ha sido identificada. Sin embargo, un aliciente para que testigos colaboren en la investigación es la recompensa que ofreció la Fundación Acción Animal Ecuador.

En su cuenta de Facebook anunciaron una recompensa de 1.200 dólares a quien brinde información certera sobre el responsable de los seis machetazos que recibió ‘Valiente’ el pasado 8 de junio de 2020 en el sector de El Camal, en el sur de Quito.

“Uno de los cortes llegó por detrás del nervio derecho. El machetazo más grande casi llega el encéfalo”, recordó uno de los veterinarios que la operó luego del incidente. ‘Valiente' perdió un ojo, pero no las ganas de vivir.

Ana María Suárez es voluntaria de la fundación animalista ‘Camino a Casa’, dedicada al rescate diario de animales y a transformar sus vidas. Al enterarse lo ocurrido con la perra pitbull se indignó sobre manera. “Fue un retroceso enorme. Todavía no calamos en lo más profundo de la gente, el respeto”, dijo a El Telégrafo.

El estado de salud de ‘Valiente’ no era el mejor. Su pronóstico reservado y, a simple vista, “dormirla” estaba dentro de las posibilidades. Pero como su nombre lo indica, la perrita de cuatro años luchó con valentía para soportar las dolorosas heridas. “Sorprendentemente aguantó”, comentó Suárez.

Acción Animal Ecuador realizará este jueves 18 de junio de 2020 una denuncia formal para sancionar al autor de la tortura. Si bien no se conocen las causas que lo motivaron a semejante acto, Suárez consideró que esto es parte de una falta de educación en ciertas personas que no sienten empatía por otros seres con los que convivimos en nuestro entorno.

Las fundaciones animalistas esperan que el 24 de junio entren en vigencia las reformas al el Código Integral Penal contra el maltrato a los animales, cuyas sanciones serán de 6 meses a 1 año y 3 años de cárcel si se provoca la muerte de la mascota. Por el momento, la única represalia son 100 horas de trabajo comunitario, algo que los activistas consideran insuficiente.

La falta de respeto hacia los animales hace que no todos cuenten con una segunda oportunidad. En ciertos casos es necesario acudir a la eutanasia de canes con problemas severos en su cabeza o estómago y que no tendrían posibilidades reales de sobrevivir, ni de encontrar una familia que los adopte. Suárez aclaró que este no es el caso de ‘Valiente’, quien tiene varias propuestas de interesados en brindarle un hogar.

Mientras la pitbull se recupera, los animalistas continúan en la búsqueda de su perpetrador y promueven la campaña #JusticiaParaValiente'. “Una persona así no puede estar suelta”, opinó uno de los veterinarios que la curó, en una entrevista con EcuadortTV.

La historia de Constantino

‘Valiente’ no es el único caso de un animal maltratado en el Ecuador. Constantino sufrió una suerte parecida hace un par de años cuando vivía en las calles de un barrio en el sur de la capital. “Los vecinos lo odiaban”, contó Ana María Suárez, quien junto a su hermana lo rescataron de una muerte segura.

El pequeño can trataba de sobrevivir a su manera. La basura era su alimento y para acceder a ella no tenía reparos en romper las fundas y ensuciar la acera, como cualquier perro callejero. Los moradores, ya enfurecidos, lo atacaron y con arma blanca lo hirieron. “Sus víceras quedaron expuestas”, relató su salvadora.

Tras algunas cirugías, cuidado intenso y bastante cariño, Constantino es un perro diferente. Su peso aumentó, su pelaje volvió a brillar y se nota que superó una deplorable agresión. “Ellos nos cambian la vida y no nosotros a ellos”, finaliza Suárez.