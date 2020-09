Universidad de EE.UU. encuentra una molécula capaz de prevenir la infección por coronavirus

Los investigadores de la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, aseguran que el fármaco no tiene efectos secundarios negativos.

Científicos de la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, EE.UU., lograron aislar la molécula biológica más pequeña hasta la fecha capaz de neutralizar el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19.



Según los resultados de la investigación, la molécula neutraliza completa y específicamente el virus y es 10 veces más pequeña que un anticuerpo de tamaño completo.



Asimismo, los científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh indicaron que esta molécula se utiliza para fabricar un fármaco conocido como "Ab8" contra el coronavirus.



Según los expertos, el Ab8 ha mostrado ser muy efectivo para prevenir y tratar la infección por SARS-CoV-2 en los estudios realizados en ratones y hamsters. Indicaron que este no se une a las células humanas, una buena señal de que no tendrá "efectos secundarios negativos en las personas".



"El Ab8 no solo tiene potencial como terapia para la COVID-19, también podría usarse para evitar que las personas contraigan infecciones por SARS-CoV-2", aseguró el jefe de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Pittsburgh, John Mellors, en un comunicado.



La carrera por una vacuna



Mientras que los científicos y las empresas estadounidenses se apresuran a crear una vacuna COVID-19, otros países también están progresando en sus investigaciones.



En agosto, Rusia aprobó la vacuna Sputnik V pese a las preocupaciones de expertos occidentales sobre la falta de pruebas adecuadas. Por su parte, la compañía biofarmacéutica china Sinovac Biotech anunció el 6 de septiembre que el 90% de sus empleados y sus familias habían tomado una vacuna experimental.



Mientras que China informó este martes 15 de septieembre, que una vacuna podría estar disponible para el público a partir de noviembre, según Wu Guizhen, directora de bioseguridad del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, quien tomó una vacuna experimental en abril.



La Universidad de Hong Kong también dijo la semana pasada que una vacuna en forma de aerosol nasal estaba entrando en sus ensayos clínicos.



Ante la creciente expectativa, algunos Gobiernos ya han puesto en marcha planes para acceder a millones de vacunas disponibles para su público tan pronto como estén disponibles.



La administración Trump implementó la Operación Warp Speed, una asociación público-privada, que ofrece pagar a Pfizer y BioNTech USD 1.950 millones por 100 millones de dosis si su vacuna resulta "segura y eficaz", y un acuerdo de USD 1.600 millones con Novavax para fabricar y entregar 100 millones de dosis para el próximo enero.



Corea del Sur comprará 20 millones de dosis de COVAX Facility, el plan de acceso global a las vacunas COVID-19 dirigido por la Organización Mundial de la Salud, para distribuir las inyecciones de manera justa, y otros 40 millones de dosis a compañías farmacéuticas privadas. (I)