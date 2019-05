El trabajo comunitario trae beneficios en Santa Clara

Más de 300 personas con discapacidad, en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema, se beneficiaron de la Misión Casa Para Todos a través de la urbanización ubicada en el cantón Santa Clara, provincia de Pastaza.

La verde vegetación amazónica bordea el proyecto compuesto de 62 casas inclusivas unifamiliares, con dos habitaciones, un baño amplio donde cabe una silla de ruedas o de evacuación, parque inclusivo, cancha deportiva de uso múltiple, locales comerciales y huertos familiares.

Carmen Dagua, con el 41% de discapacidad física, es una de las beneficiarias. Sentada en su casa teje un bolso con fibras naturales, se ayuda de un palo de caña que sujeta la materia prima, mientras cruza y amarra con ambas manos formando una shigra.

Durante la visita no deja de sonreír, así muestra la alegría que siente cuando alguien llega a su casa.

“Vivía en el campo y me dedicaba a los quehaceres domésticos, por mi discapacidad era difícil caminar, no tengo ningún familiar pues quedé huérfana cuando nací. Mis vecinos me apoyan, por eso estoy feliz en mi nueva casa”, comenta Dagua, mientras teje sentada en la sala de su vivienda.

“Siempre estamos pendientes de ella”, dice Melba Kaekat, quien también recibió una vivienda y con sus cinco hijos visitan frecuentemente a Carmen y le hacen compañía.

“En esta urbanización hemos aprendido a ser solidarios, generosos, a llevarnos bien con todos. Siempre estamos pendientes de las necesidades de los vecinos y nos apoyamos unos con otros”.

Su rostro transmite agradecimiento y tranquilidad, al fin logró tener su casa propia. Antes vivía en un cuarto en las riberas del río con el peligro constante de que creciera el afluente.

“Hace dos años todo se inundó, el agua nos llegó hasta la cintura y con mis hijos tuvimos que salir corriendo; pasó de un momento a otro mientras dormíamos”, cuenta Kaekat.

Desde que los beneficiarios reciben sus viviendas se inicia el proceso de socialización, coordinación y trabajo en comunidad junto con los gestores de la Secretaría Plan Toda una Vida.

“Hemos realizado cinco talleres de fortalecimiento comunitario donde los vecinos se capacitan sobre responsabilidad, convivencia, manejo de desechos, cuidado del ambiente, entre otros temas. Además, desarrollan un código de convivencia”, señala Mercy Gualli, una de las gestoras de comunidad que trabaja en la urbanización.

“Queremos comunidades libres de violencia basadas en el respeto y la solidaridad. La Secretaría Plan Toda una Vida, Las Manuelas y los Gestores de Comunidad trabajan con todos los beneficiarios de Santa Clara para mejorar su calidad de vida, a través de diferentes programas”, indica Rocío de Moreno, presidenta del Comité Plan Toda una Vida.

Otro de los ejes que se fortalece con la comunidad son los emprendimientos locales.

“Queremos poner en marcha una tienda para abastecernos de productos de primera necesidad, así como de artesanías, ya que todos sabemos elaborarlas y es un saber ancestral que aprendimos de nuestros padres”, señala Rosa Shiguango, beneficiaria.

La urbanización, que cuenta con servicios básicos, es un ejemplo. (I)