4.000 test prevé hacer la UTE de uno a tres meses y aportar al país

Hoy la colaboración de las universidades es vital en la emergencia sanitaria. ¿Prevé la UTE procesar pruebas?

Nosotros la próxima semana recibiremos la visita del MSP para obtener la acreditación. Estamos muy contentos de contribuir. Estamos adaptando los laboratorios porque estamos en proceso de acreditación.



¿Toman como un desafío su contribución?

El problema es que todos estos laboratorios fueron diseñados para investigación, no para servicio. Lo que estamos haciendo en un acto altruista y comprometidos con el país es habilitar estos laboratorios de investigación, suspender las actividades investigativas para el diagnóstico, a fin de disminuir estas brechas en las pruebas.

¿El proceso de acreditación ha tomado mucho tiempo?

La autoridad sanitaria no puede aprobar por aprobar, debe garantizar la seguridad de los investigadores y de las personas que van a contribuir.

¿Qué equipo va a procesar las pruebas?

Trabajaremos entre 8 y 10 personas y se prevé alcanzar 4.000 pruebas entre uno y tres meses para contribuir al país. Para ello contamos con dos equipos PCR. También estamos interesados en hacer pruebas rápidas para investigación. Todos los equipos de investigación de la UTE estamos concentrados para el tema de covid-19. Hay alrededor de 20 laboratorios de universidades del país.

¿Hacia dónde apuntan las investigaciones sobre el covid-19?

La universidad investiga el uso de plasma y fármacos para la recuperación del paciente. Pero también queremos investigar la inmunidad de los pacientes, sus características genéticas y de cada individuo, qué los predispone a tener peor pronóstico. No sabemos qué cepas, tipos y subtipos de virus están atacando a la población.



¿En qué otros proyectos trabajan?

Estamos haciendo todas la pruebas para la fabricación de un ventilador mecánico. Además acabamos de poner a disposición la antigua Clínica Pichincha de la UTE para atender a pacientes con covid-19.

¿El aislamiento en Ecuador ha empezado a tener resultados?

Lo importante aquí es que estamos viendo un impacto de las medidas de cuarentena. No hemos tenido la explosión de casos y no solamente en Guayas sino en otras provincias. Lo logrado es por las medidas de distanciamiento social, sí nosotros regresamos a las actividades seguro vamos a tener nuevos brotes y sobre todo en provincias donde no tienes la capacidad para atender como es en Guayaquil y Quito.

Ecuador tiene un cronograma para retomar las actividades. ¿Es momento para levantar la cuarentena?

La evidencia científica ha demostrado que la cuarentena debería prolongarse entre 10 y 11 semanas, es decir 77 días. Ecuador lleva 42 días. Luego tienen que regresar progresivamente las empresas que ayudan a la crisis como empresas para fabricar medicinas, equipos de protección, transportes, gasolineras, pero eso no significa que después de las 11 semanas ya todo el mundo pueda salir hacer lo que quiere sin mascarilla y sin protecciones. Hay que ir progresivamente incorporando a las actividades los sectores estratégicos.

¿Cuándo se estima llegar a ese pico?

Estimamos según nuestras simulaciones llegar a mediados de mayo al pico máximo. Luego no es que desaparecen los casos sino que hay un porcentaje menor de casos, pero cuando haces el suficiente número de pruebas. Para poder levantar la cuarentena la OMS recomienda tener controlada la transmisión del virus, capacidad de hacer pruebas, aislar y rastrear los contactos de cada caso.

Hay un mayor número de pruebas procesadas. ¿Cómo contribuye esto al país?

Es un avance que se hayan igualado en estas pruebas represadas. Pero tampoco significa que estamos saliendo a buscar el virus. No es como lo que dice la alcaldesa de Guayaquil que tenemos que salir a enfrentar el virus. Esa es una declaración espantosa.

Los equipos de epidemiólogos tienen que salir a buscar casa a casa los casos positivos sospechosos para poder saber dónde está el virus a fin de poder hacer la prueba y la georeferenciación. Para que los semáforos sirvan hay que saber dónde está específicamente el virus.

Por ejemplo, en una petrolera con 500 personas a todos se les debe hacer la prueba. Cuando se les haga seguimiento, pruebas rápidas y PCR se podrá saber quién puede salir a trabajar, el que ya se curó o no está contagiado, pero no juntarlos.

El país hace estudios sobre la tendencia del virus en tres provincias. ¿Qué permitirán estos estudios?

Son importantes estos estudios para conocer a las personas que estuvieron en contacto con el virus y sí generaron anticuerpos. Clasificar a las personas que tienen inmunidad sirven para el diagnóstico al personal de salud. Además ayudan en barrios pequeños confinados y podrían ser estudios interesantes.

¿Qué pasaría si no se descubre la inmunidad y la vacuna contra el covid-19?

Si no se comprueba la inmunidad sería terrible. El virus podría mutar cada año y regresar e infectar a la población una o dos veces. Eso no es habitual porque los virus siempre generan inmunidades. Asimismo, sino se logra una vacuna en el corto plazo significaría que nos fuéramos hasta el próximo año en cuarentenas intermitentes.

¿Es un error creer que una persona es inmune y salir?

Nadie puede atreverse a decir que si le dio la enfermedad está inmune porque este virus es nuevo. (I)