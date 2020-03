El test de covid-19, sin costo para pacientes con síntomas

Las pruebas para detectar el nuevo coronavirus (covid-19) se podrán realizar a través de los laboratorios de Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi), en Quito y Guayaquil; en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otros 31 laboratorios privados, por el momento.

El test será gratuito en el sistema estatal para personas con síntomas o para quienes se encuentran dentro del círculo de contactos de un caso positivo, con prioridad para los adultos mayores, aseguró el presidente Lenín Moreno.

Asimismo, dijo que se realizarán controles para evitar abusos en precios que fijen los laboratorios privados.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, precisó que será el Ministerio de Salud Pública (MSP) el que establezca el tarifario de la prueba, según los costos de los reactivos.

Precisó, además, que ningún laboratorio de alta complejidad, actualmente, efectúa la prueba diagnóstica del covid-19.

“En el momento en que los laboratorios estén listos podrían hacer las pruebas moleculares, pero habrá instrucciones para que la gente que quiera acceder al examen no tenga que ir al laboratorio”.

Alfredo Bruno, experto técnico del Centro de Referencia Nacional de Influenza y otros Virus Respiratorios (Inspi), aclaró que la prueba se la practica a personas con sintomatología respiratoria, que llegaron de un país con circulación activa del virus o ha estado en contacto con algún caso positivo de la enfermedad.

“Se realiza la prueba a las personas que reúnan la definición de caso establecida por el MSP”, precisó.

Por ello es importante que las personas con sintomatología acudan a los centros de salud, donde se lleva a cabo una definición de casos que está establecida de forma estandarizada e internacional”.

Para el caso de las personas que dieron positivo - dijo- se hará una nueva prueba después de cumplir 14 días para verificar que el virus ha sido eliminado. En caso de que resulte positivo continuarán la cuarentena.

Explicó que solo se repite la prueba a pacientes que son confirmados como positivos, por lo que transcurridos los 14 días del período de incubación se les podrá dar de alta.

“Si dan positivo en la segunda prueba no saldrán de la cuarentena o no serán dados de alta los pacientes hospitalizados”.

El experto hizo énfasis en la importancia del lavado de manos. Explicó que el virus ingresa al organismo a través de lo que se llama puertas de entrada, como son los ojos, nariz y boca, y generar la infección.

Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, conoció de que en el país el test es vendido en el mercado a $ 200 por laboratorios particulares, cuando realmente cuesta la tercera parte de eso.

En declaraciones a este Diario, indicó que corresponde al Estado llegar a un acuerdo con la industria para hacer una compra masiva y garantizar la adquisición de las pruebas y luego distribuirlas para asegurar la descentralización de las pruebas (I)

Mineduc habilitó portal web de aprendizaje

Más de 840 recursos digitales de enseñanza y aprendizaje están disponibles en el portal web https://recursos2.educacion.gob.ec, que ayer habilitó el Ministerio de Educación para que docentes y estudiantes -del sistema educativo público- accedan y refuercen los conocimientos de las distintas asignaturas. La ministra del ramo, Monserrat Creamer, aclaró que no se trata de un aula virtual y adelantó que para quienes no tienen acceso a la tecnología se imprimirán las guías impresas. El director de Tecnologías para la Educación, Andrés Bedón, sugirió a los usuarios descargar los contenidos en formato PDF para evitar saturación de la página y luego compartirlos con quienes no tienen internet o recursos tecnológicos. Algo similar ocurrió en los establecimientos educativos privados, que entregaron claves y analizaron el soporte de sus plataformas. En el Colegio Técnico Don Bosco, de Quito, hubo saturación por lo que cada docente optó por enviar a través del correo la información y los deberes a los alumnos. (I)

Seguros responden a usuarios

La Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg) estima que en Ecuador aproximadamente 1,2 millones de ecuatorianos cuentan con la cobertura del seguro privado (180.000 personas) y los otros contratos de medicina prepagada.

Patricio Salas, secretario ejecutivo de Fedeseg, aseveró que desde la declaratoria de emergencia sanitaria por el coronavirus los procesos de atención de solicitudes de cobertura han sido normales.

Los clientes reportan su atención médica y según el diagnóstico de los centros médicos y galenos, se cubren los gastos del tratamiento, según los términos acordados en los planes contratados.

Indicó que las aseguradoras no son proveedoras del servicio, por lo que este proceso y protocolos corresponde a los médicos y centros de salud, en función a las disposiciones estipuladas por Salud Pública. Agregó que quienes hacen aislamiento reciben atención domiciliaria y medicina prescritas por médicos del seguro privado, los costos de los tratamientos están cubiertos por el seguro médico, en los términos y límites de los distintos planes. En general todo lo que son honorarios, medicamentos, exámenes y costos hospitalarios son cubiertos por los seguros. (I) et