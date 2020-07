El Synlab procesará 2.000 pruebas diarias

El primer laboratorio privado autorizado para realizar pruebas de detección de covid-19 en el país fue Synlab. Ha ido incrementado su capacidad de procesamiento de alrededor 350 análisis por día a 1.500, pero desde este 15 de julio tiene previsto realizar 2.000 diarios.

Santiago Aguirre, gerente general de Synlab, indicó que este es un laboratorio de referencia, que da servicios a otros laboratorios pequeños, para que puedan realizar la toma de las pruebas de alta complejidad a un menor costo y que lleque un mayor número de diagnósticos.

“En esta pandemia se evidenció cuál es el rol de un laboratorio de referencia y su importancia en una emergencia, porque no todos los pequeños laboratorios pueden montar la biología molecular; si no, eso significaría que el costo del diagnóstico aumente de forma importante para el paciente”.

Durante la emergencia, este laboratorio implementó la iniciativa Drive Thru, con puntos directos de atención en Quito, Guayaquil y Manta. Esta permite a los ciudadanos hacerse el PCR o prueba rápida a un menor costo, e incluso dentro de su propio vehículo a un precio considerablemente menor al del resto de laboratorios.

“Es importante recalcar que es una iniciativa de responsabilidad social, con los grupos DK y Simed, porque sabíamos que hay que aumentar el acceso a las pruebas”, añadió Aguirre.

El gerente de Synlab comentó que frente al aumento de casos en Quito en las últimas semanas, “la única forma de pararlo es, como dice la OMS, con pruebas, en particular la PCR, la única que puede detectar a los enfermos en el momento donde más contagian”.

Precisó que es necesario ser proactivo en la búsqueda del virus (pacientes enfermos) y no ser exclusivamente reactivo; o sea, hacer pruebas solo a quienes han estado en riesgo o tienen síntomas. “Esta enfermedad, lastimosamente, genera una gran cantidad de asintomáticos que contagian, que si uno no les va a buscar, no les encuentran, porque la persona no tiene síntomas y no sabe que está enferma y que contagia”.

El doctor Kléver Sáenz, gerente de Calidad, citó los resultados preliminares de un estudio del comportamiento epidemiológico del virus, a partir de las pruebas procesadas por Synlab. “Hemos visto que, en Quito, más o menos el 9% de la población de retorno laboral ha sido identificada como infectada, y de ellos un poco más de la mitad han sido asintomáticos”, indicó.

El doctor señala que una de las fases más críticas para asegurar un resultado confiable es la toma de muestra adecuada. Synlab capacitó a más de 40 profesionales que se sumaron a su plantilla y también al personal que participará en próximas semanas en un proyecto epidemiológico comunitario en el cantón Sucre, Manabí.

Ambiente y bioseguridad excelentes



Lilian Salinas, ingeniera en biotecnología, expresa que Synlab genera un espacio propicio para las profesionales, lo que ratifica su certificación GPTW Women.

“Las medidas de bioseguridad son excelentes, con cabinas, mascarillas, protecciones faciales y, adicional, el entrenamiento en bioseguridad, que es básico para este tipo de trabajo”.

Su preocupación y la de sus colegas mujeres es “obtener resultados confiables y a tiempo, porque detrás de cada muestra hay un paciente y su familia”. (I)