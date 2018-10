Sobrevivientes de cáncer de mama recuperan cejas

Carla Mendoza perdió sus cejas, cabello y pestañas durante las 16 sesiones de quimioterapia a las que se sometió para combatir el cáncer de mama, que le diagnosticaron hace dos años.

Al cumplir los 40 años, y a través de un autoexamen en sus mamas, sintió una bolita, seis meses antes se había realizado una mamografía, pero esta dio negativo.

“Cuando me dieron la noticia me impresioné mucho porque pensé en mis hijos”.

Después de pasar por una mastectomía radical (extracción de todo el tejido mamario con el pezón y la areola) y varias quimio, Carla tuvo que usar peluca durante un año.

“Con las cejas era más complicado ocultar que ya no las tenía. Las cejas son como el marco del rostro. Me las maquillaba, pero cuando sudaba o llovía se me borraban. En ocasiones cuando salía a la calle la gente me observaba. Por eso prefería quedarme en mi casa”.

Asegura que todo cambió luego de que accediera a un microblading, una técnica que permite corregir o reconstruir completamente las cejas.

Krystel Álvarez, a través de su academia, promueve hace dos años la campaña “Págame con una sonrisa”, está dirigida a las mujeres que sobrevivieron al cáncer o que están en chequeo.

Ayer, en conjunto con la Junta Nacional de Defensa de Artesano, recordó el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama con la realización de la técnica de forma gratuita a las féminas. Una de ellas fue Johanna Cisneros, de 43 años.

“Mis cejas no volvieron a crecer después de la quimioterapia, que recibí hace 14 años. Tenía que maquillarlas, pero se borraban”.

María de Lourdes Sinchi, presidenta de la Junta, espera que este plan piloto se extienda en el país a través de todas las artesanas de micropigmentación.

Álvarez explicó que a este plan acceden las mujeres que están en control. “Los oncólogos son quienes aprueban hacer la técnica mediante una ficha médica que deben llenar”.

En Solca, en cambio, impartieron charlas de prevención y se reconoció a 12 mujeres sobrevivientes al cáncer de mama, quienes recibieron una medalla por su lucha. (I)