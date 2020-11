El 13 de noviembre se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Prediabetes en Ecuador

¿“Estás identificando los signos?” es el nombre de la campaña de concienciación de este año. La prediabetes es una de las enfermedades que menos se trata, sin embargo, afecta a más de 300 millones de personas a nivel mundial.



La prediabetes ya provoca daño cardiovascular y a otros órganos. La prediabetes es una alarma antes de desarrollar diabetes tipo 2 de forma irreversible y está directamente relacionada con sobrepeso y obesidad. Según las cifras nacionales se estima que en 2025 el 10,8 por ciento de la población ecuatoriana sufrirá de diabetes tipo 2.



Ecuador fue el primer país en instaurar el 13 de noviembre como el Día Nacional de la Lucha contra la Prediabetes en toda América Latina, hoy, el resto de los países latinoamericanos han seguido el ejemplo ecuatoriano, debido a que la prediabetes es una enfermedad silenciosa que puede llegar a ser grave y afectar a una buena parte de la población económicamente activa de un país.



El año pasado la prediabetes ya fue calificada como una enfermedad establecida y no como un estadio previo de una, lo que hace que su tratamiento y sus síntomas sean tomados más en serio por pacientes y médicos.



La prevalencia estimada de diabetes tipo 2 en Ecuador, en el año 2010 fue de 7.3 por ciento; las proyecciones oficiales señalan que en 2025 este valor ascenderá a 10,8 por ciento.



La prevalencia de sobrepeso y obesidad en Ecuador es de 62,8 por ciento, es decir que seis de cada diez adultos en Ecuador tienen problemas para tener un peso saludable, este porcentaje se traduce en más de 7 millones de ecuatorianos que en este año han tenido problemas para mantener un peso ideal y sano, lo que seguramente ha sufrido un incremento debido a los meses de confinamiento a los que hemos estado sometidos.



Estos números demuestran que la población ecuatoriana se encuentra ante una grave epidemia, aún más letal que el mismo covid-19, con la diferencia que es una enfermedad silenciosa, no mediática, que no llama la atención. El sobrepeso y la obesidad son las principales causas de prediabetes y diabetes tipo 2.



En 2016 se realizó un estudio en Cuenca (“Prediabetes en la población urbana de Cuenca-Ecuador”) para conocer el estado de salud de la población urbana de esa ciudad austral de Ecuador. Este estudio dio como resultado que el 16,32 por ciento de los cuencanos tenían prediabetes, es decir: una de cada seis personas de esa ciudad. La enfermedad estuvo asociada a un pobre consumo de frutas y verduras en la alimentación diaria de los cuencanos.



Se detectó que la enfermedad es más común en personas jóvenes, a diferencia de la diabetes tipo 2, que ataca o se diagnostica más en personas de mayor edad. El promedio de edad de las personas con prediabetes fue de 36 años.



Si bien este estudio fue un buen comienzo, se requieren otros para conocer cómo está la salud de los ecuatorianos en cada provincia del país, con el fin de tomar acciones políticas y educativas desde los organismos gubernamentales.



Historio de la enfermedad, tamizaje y diagnóstico



La prediabetes se describió por primera vez en 1956, sin embargo, ha sido en los últimos años que se ha reconocido como una enfermedad claramente establecida y con sus propias complicaciones.



Para detectar esta enfermedad se requiere de una herramienta de fácil acceso, económica, de amplia difusión y confiable con el fin de realizar el tamizaje a la población, de esta manera se puede identificar a las personas de alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, para poder ahondar en ellas una valoración médica, exámenes de laboratorio y tratamiento, de ser necesario. Esta herramienta existe y se usa ya a nivel mundial es el “Formulario de evaluación del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 (FINDRISC).



La prediabetes se diagnostica con base en exámenes de laboratorio como glucosa plasmática en ayunas, prueba de tolerancia oral a la glucosa y hemoglobina glicosilada, que el médico solicita posterior a la evaluación clínica.



Tratamiento preventivo



Modificar urgentemente su estilo de vida e iniciar el tratamiento que su médico recomiende. Los medicamentos antihiperglucémicos, como la metformina, reducen el riesgo de desarrollar diabetes futura en pacientes con prediabetes en un 25 a 30 por ciento.



Bajar de peso y cambiar a una dieta saludable es parte de la estrategia porque la prediabetes tiene relación directa con el sobrepeso u obesidad. Es posible lograrlo dejando el sedentarismo, haciendo ejercicio físico intenso por al menos 30 minutos diarios, cinco días a la semana.



Al igual que con la diabetes, la prediabetes aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica entre otras enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos, así como, neuropatía, retinopatía y enfermedad renal crónica. (I)