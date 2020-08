El servicio de teleterapia da continuidad a los tratamientos

Para dar continuidad a la atención de los pacientes ambulatorios con necesidades de terapia física, ocupacional y de lenguaje, el Hospital General del Norte de Guayaquil “Los Ceibos” del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), implementó el servicio de teleterapia, a través del cual se brinda asistencia oportuna a más de 200 personas al día, entre niños y adultos.

Con el soporte del área de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), 29 especialistas en fisioterapia se conectan a la plataforma digital Microsoft Teams, para interactuar por videollamada con los pacientes, quienes desde sus hogares reciben las instrucciones de los ejercicios y repeticiones que deben realizar para mejorar, no solo sus cuadros clínicos, sino, también, su calidad de vida.



“Para nosotros es sumamente importante garantizar la atención integral de niños, adolescentes, jóvenes y adultos; por ello, en esta emergencia sanitaria por covid-19, aprovechamos la tecnología para acercar nuestros servicios a los pacientes; y así, evitar futuras complicaciones o, incluso, el aumento del grado de discapacidad por no recibir sus terapias a tiempo”, manifestó Pepita Cartagena, responsable del servicio de Rehabilitación y Terapia Física.



Una de las pacientes que recibe el servicio de teleterapia es Samara S., de 12 meses de edad, quien presenta retraso del desarrollo. Su madre, Lourdes M., comentó que antes de someterse a las 12 sesiones de terapia ocupacional, no podía sostenerse sentada ni tampoco mantenía erguida su cabeza. “Ahora es todo lo contrario, ha mejorado bastante”.



Para acceder al servicio de teleterapia del Hospital “Los Ceibos”, el paciente debe ser valorado previamente por el especialista en fisiatría, quien es el responsable de diagnosticar y prescribir las terapias necesarias para la mejoría o pronta recuperación del paciente.



Las consultas médicas se agendan a través del correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. . (I)