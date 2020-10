Francisco Plaza: “Nosotros estamos en contra del ‘tócate’ porque es un arma de doble filo”

En el Día Mundial de la Lucha contra el cáncer de mama es importante conocer más de esta enfermedad que ataca principalmente a las mujeres, pero de la cual los hombres no quedan exentos.

Para tratar el tema, este diario entrevistó al oncólogo y mastólogo Francisco Plaza Bohórquez, quien destaca que en el país esta cirugía ya no es mutilante y que la paciente oncológica es atendida por un equipo multidisciplinario, integrado, además de los especilaistas, por psicólogos y cirujanos plásticos.

¿Cuál es la incidencia de cáncer de mama en el Ecuador y a escala mundial?

La incidencia de cáncer de mama en el Ecuador está en el 134 paciente por cada 100 mil habitantes. Actualmente ocupa el primer lugar; hasta hace 3 años el que ocupaba el primer lugar en cuanto a enfermedades malignas que atacan a la mujer ecuatoriana, era el cáncer de cuello uterino. Pero de 3 años para acá, ese primer lugar fue desplazado por el cáncer de mama.

El Observatorio del Cáncer Global (Globocan) nos indica que más o menos por año tenemos aproximadamente entre 1.000 y 1.300 casos nuevos de cáncer de mama en el Ecuador, un dato preciso hasta el 2018, no hay del 2019.

En 2018 hubo 1.287 nuevos casos, de los cuales el 97,6% fueron mujeres y el 2,2% fueron hombres.

En 40 años de carrera hemos operado – con otros colegas- 6 hombres con cáncer de mama, en un lapso de aproximadamente 30 años.

Si hablamos de porcentajes, el 18,2% es cáncer de mama y el 10,6% es cáncer de cuello uterino, que es el segundo cáncer en Ecuador.

En cuanto a índices de mortalidad por cáncer en general ocupa el lugar número 11, hablando de hombres y mujeres; pero en el caso de las mujeres ocupa el segundo lugar entre otros tipos de cáncer.

¿El cáncer de mama es hereditario, tiene una carga genética?

Solamente el 15% de los casos es hereditario; el mayor porcentaje de casos, que es aproximadamente el 60%, equivale a lo que llamamos cáncer de mama casual.

¿Y eso qué quiere decir?

Mujeres que tienen una predisposición a desarrollar el cáncer, pero tienen que tener factores de riesgo concomitantes.

¿Cómo cuáles?

Como ser obesas, haber fumado, haber tenido antecedentes familiares de cáncer de mama con parentesco lejano; mujeres que comen abundante comida chatarra, que no tienen hijos y no dan de lactar, porque la lactancia y el tener hijos es un factor protector contra el cáncer de mama.

Mujeres que no hacen ejercicio, que llevan una vida sedentaria, que han tenido una menarca precoz, es decir que empezaron a menstruar a muy temprana edad, entre 9 a 10 años. O mujeres que tienen o han tenido una menopausia tardía, es decir que llegan a los 50, 51, 52 años y todavía siguen menstruando.

¿Y eso por qué? Porque el desarrollo del cáncer depende mucho de la carga hormonal de la mujer especialmente del estrógeno. En el caso de la menarca temprana, ya están expuestas al estrógeno, que es una hormona natural que la necesita la mujer para funcionar como tal.

Y en el caso de la menopausia tardía también han estado durante muchísimos años expuestas a la acción de los estrógenos, por eso es que actualmente la terapia hormonal de la menopausia para aquellas mujeres que están muy sintomáticas, que antes se daba tratamiento hormonal para tranquilizarlas, ahora está prohibido precisamente porque las estamos exponiendo a una carga hormonal extra a base de estrógenos, a una edad en que la mujer ya no debe recibirlos.

Hace muchos años los americanos decían que las hormonas y las mujeres deberían estar unidas hasta que la muerte las separe (…) pero se les disparó el cáncer de mama (…) El tratamiento de reemplazo hormonal en las mujeres menopáusicas, examinadas de manera exhaustiva previamente con mamografía, eco mamario, factores de riesgo, en ellas excepcionalmente se podría dar cortos ciclos de hormonoterapia de reemplazo.

¿Cuál es el tratamiento y la sobrevida dependiendo de los estadios del cáncer de mama?

La sobrevida depende del estadio en que se lo diagnostique y todos, incluso el más avanzado, debe ser tratado. Indudablemente que en los estadios avanzados 3 y 4, la sobrevida global disminuye frente a los estadios tempranos 1 y 2. Si se diagnostica en el estadio 1, los famosos carcinomas in situ localizados, el cáncer es totalmente curable y la sobrevida es larga, paciente indudablemente fallece por otras causas. Por lo más importante es el diagnóstico temprano y oportuno que se lo logra básicamente con mamografía y eco mamario.

Ya en los estadios 2, la sobrevida global disminuye y se dice que es aproximadamente solo el 40% o 50% que sobrevive después de los 5 años. En los estadios 3, la sobrevida a los 5 años disminuye al 20% o 30%. Y en los estadios 4 muy avanzados, la sobrevida a 5 años es menos del 5%, pero todos son ostensibles de tratamientos multidisciplinarios.

Los tratamientos son el quirúrgico, el que es a base de hormonoterapia, quimioterapia, de agentes biológicos que es a base de inmunomoduladores e inmunoestimulantes, es a base de radioterapia y también juega un papel importante la parte psicológica; es un equipo multidisciplinario el que trata el cáncer de mama.

El Dr. Francisco Plaza menciona que hay varios tratamientos dependiendo de cada caso en particular.

Los estadios se los clasifica básicamente en base al tamaño tumoral. Los tumores ya muy grandes que sobrepasan los 4 o 5 centímetros pasan a ser estadios 3 y 4, especialmente cuando aparte del tumor en la mama están tomados los ganglios de las axilas que también se los palpa fácilmente.

Generalmente esos estadios van a una neoadyuvancia, quiere decir administrar hormona o quimioterapia principalmente antes de la cirugía y a medida que se van disminuyendo de tamaño y de acuerdo a la respuesta tumoral se hace la cirugía, después se vuelve al protocolo de quimio o radioterapia u hormonoterapia, según la variante de cáncer (…).

¿El cáncer de mama también es asintomático?

Nosotros estamos en contra del “tócate”, eso es peligrosísimo, porque hay un montón de mujeres que no tienen ningún tipo de tumor ni molestias de la mama y ya tienen cáncer, incluso puede haber un cáncer in situ multifocal, regado por toda la mama que no da tumor. Y usted solo va a descubrirlo por mamografía o eco, entonces la mujer como no se toca nada, no va donde el médico y cuando va ya es demasiado tarde.

Incluso cuando se toca el tumor ya es demasiado tarde, porque un tumor de 2 o 3 centímetros, aunque es un estadio 2 o 3, ya puede haber provocado metástasis a sitios lejanos de la mama. Entonces nosotros estamos en contra de eso.

La mujer tiene que ir a chequearse con el mastólogo o el oncólogo y hacerse 2 exámenes básicos: la ecografía mamaria durante toda la vida con un buen ecografista, desde los 18 años, y la mamografía a partir de los 40 años de edad.

Antes de los 40 años no se recomienda la mamografía, porque la mama de la mujer joven es muy densa, está compacta y no la penetra la mamografía que emite una radiación blanda; en cambio ya en la mujer que pasa de los 40 años, la mama pierde densidad y es penetrada fácilmente por la mamografía y nos da los datos que andamos buscando que son las lesiones premalignas o malignas incipientes, como las famosas microcalcificaciones o desestructuración mamaria, que a veces ya son cánceres pero no se palpa, porque hasta que crece el tumor pueden pasar 10 años.

¿Por qué el cáncer de mama en hombres?

Porque los hombres también secretamos pequeñas cantidades de estrógenos y podemos tener tejido mamario, especialmente los hombres gorditos. Y ese tejido mamario puede ser estimulado por la pequeña cantidad de estrógenos que secreta el hombre, así como la pequeña cantidad de testosterona, hormona masculina, que también secreta la mujer. Al haber tenido como antecedente familiar un cáncer de mama en hombres, este es un factor de alto riesgo también para la mujer.

Con respecto al 15% de pacientes que son BRCA positivos, ellas obligadamente van a desarrollar cáncer de mama porque son BBRCA1 o BRCA2, que son oncogenes (…) y generalmente esas pacientes sí van a desarrollar cáncer de mama en algún momento de su vida, especialmente a edad temprana y en las que está justificado hacer la mastectomía profiláctica bilateral como el caso de Angelina Jolie, que tenía madre y hermana con cáncer de mama.

O sea cuando hay cáncer de mama en madre o hermana, especialmente si les dio jóvenes, las mujeres tienen que hacerse el test de BRCA, que en Ecuador también lo están haciendo para ver si son portadoras del gen y si salen BRCA positivo tiene que sacarse las mamas, porque están en grave peligro de desarrollar el cáncer.

¿Se han hecho mastectomías bilaterales en Ecuador como tratamiento preventivo?

Tengo entendido que sí, se han dado algunos casos, pero por ética médica no se dan nombres.

¿En el caso de los hombres, cómo es el proceso?

El tratamiento es similar al de la mujer, lo que pasa es que en los hombres no hay oncoplastia, porque lo único que se reconstruiría sería la aureola y el pezón. En los casos que yo operé, los hombres no quisieron hacerse la reconstrucción ni nada de eso como pasa con las mujeres, a las que se les hace una reconstrucción o remodelación y muchas veces ese seno queda mejor que el que está sano.

Recomendaciones

Primero llevar una vida sana; hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al aire libre, alimentación sana a base de proteínas, vegetales, tomar agua; las bebidas azucaradas son un veneno, no fumar, no beber, no pasar mala noche; eliminar en lo posible el estrés porque eso también mata y no solamente para no sufrir este sino otro tipo de cánceres.

La vida no sedentaria, el ejercicio es importantísimo; no subir de peso, mantener siempre el peso ideal porque el cáncer de mama es más frecuente en las mujeres con sobrepeso que en las mujeres atléticas o que tienen un peso normal y, lo más importante, desde los 18 años visitar una vez al año al especialista y exigir que le haga el estudio de la ecografía mamaria, es decir aparte de la consulta, de la palpación de la mama que la hace el especialista, debe ir siempre acompañada de una ecografía mamaria. Y a partir de los 40 años, a más de la consulta y la ecografía, la mamografía.

Aunque en pacientes de alto riesgo como las que han tenido familiares en primer grado de consanguinidad con cáncer de mama, es decir, madre, tía, primas hermanas, o cáncer de mama en el hombre, en ellas se puede empezar a tomar mamografías un poco antes, a partir de los 28 años, cada 2 o 3 años, pero siempre acompañadas de mamografías.

Incluso se está dando ahora un fenómeno en la mujer moderna que es la mama densa, porque hay muchas mujeres que no se casan, no han dado de lactar, y llegan a los 40 años con sus mamas indemnes, equivale al seno de una mujer joven en una mujer que ya ha pasado los 40 años de edad.

En ellas tenemos esa dificultad porque la mamografía no nos ayuda mucho y a veces tenemos que ayudarnos con auxiliares como la resonancia magnético nuclear con gadolinio, que esa sí puede diagnosticar casos que se le pueden escapar tanto al eco como a la mamografía. Tener mama densa es un factor de riego para cáncer de mama.

Por eso nosotros no estamos a favor del tócate porque es un arma de doble filo. (I)